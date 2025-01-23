В Госдуме предложили увеличить студенческие стипендии до размера прожиточного минимума.

Ярослав Нилов, руководитель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представляющий партию ЛДПР, выступил с инициативой законопроекта, который призван установить минимальную стипендию для студентов бюджетной формы образования на уровне прожиточного минимума. Это сообщение было опубликовано информационным агентством ТАСС.

Изменения в закон об образовании Реклама

Суть предлагаемых изменений заключается во внесении поправок в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с новыми положениями, размер государственных стипендий, выдаваемых студентам, аспирантам и ординаторам, проходящим обучение на очной основе за государственный счет, не должен быть ниже уровня прожиточного минимума на душу населения.

Подготовка ко Дню студента

По словам Ярослава Нилова, данный законопроект выдвинут в преддверии Дня студента. Депутат уверен, что реализация этой инициативы позволит студентам получать материальную поддержку, более соответствующую современным экономическим реалиям. Это, в свою очередь, может повысить качество образовательного процесса и укрепить позиции России на мировой арене.

Предыдущие инициативы в сфере образования

Ранее в Государственную Думу был внесен законопроект, который предполагает введение электронного студенческого билета. Он будет доступен через портал «Госуслуги» и реализован в формате экспериментального проекта в период с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года.