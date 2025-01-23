В Германии на заводе Tesla показали проекцию Маска с его противоречивым жестом.

В Берлине на одной из стен завода компании Tesla появилась световая проекция с изображением Илона Маска, известного американского предпринимателя. На данной проекции он показывает жест, вызвавший неоднозначную реакцию публики. Этот жест был выполнен Маском во время празднования в Вашингтоне, посвященного победе Дональда Трампа на выборах президента. Фотографии с проекцией быстро распространились по различным Telegram-каналам.

Рядом с изображением Маска можно было увидеть надпись: «Хайль Тесла». Эта акционная работа принадлежит творческому коллективу «Центр политической красоты». Реклама

Критики Илона Маска нашли сходство между его жестом и известным нацистским приветствием. В ответ на подобные обвинения Маск выразился через социальную сеть X (ранее известную как Twitter): «Нападки в духе «он практически Гитлер» изжили себя».

Историки объясняют, что на самом деле Маск продемонстрировал так называемый «салют Беллами», который является частью церемониала при произнесении клятвы верности флагу Соединенных Штатов Америки. Во время этого ритуала человек стоит ровно, произносит слова: «Клянусь в верности моему флагу», после чего поднимает правую руку к груди и затем резко выбрасывает ее вверх и направляет на флаг США.

Отметим, что социальная сеть X заблокирована на территории России по решению Генпрокуратуры.