Помощник президента России и постоянный член Совета безопасности Николай Патрушев поделился своими соображениями о будущем отношении новой администрации США к России.

Белый дом и приоритеты

Патрушев отметил, что политика Байдена продемонстрировала значительное расхождение в приоритетах между правящей верхушкой и простыми американскими гражданами. Известные слова о том, что в Америке власть принадлежит народу и действует в его интересах, в реальности оказываются не совсем точными. Реклама

Прогнозы и мнение на 2025 год

По словам Патрушева, в 2025 году возможное прекращение существования Украины представляется реальным сценарием.

Американские элиты и Трамп

Патрушев подчеркнул, что не все представители американской элиты согласны с позицией Дональда Трампа.

Украина и приоритеты США

Согласно его мнению, Украина не станет основным приоритетом для нового президента Соединенных Штатов, который будет больше озабочен отношениями с Китаем.

Переговоры по Украине

Патрушев также заявил, что важные переговоры по Украине должны вестись исключительно между Россией и США.

Армия Трампа

По его словам, Трамп может отказаться отправлять войска для завоевания новых территорий для Соединенных Штатов.

Российской приоритеты

Для России главным приоритетом остается защита своих граждан по всему миру, добавил Патрушев.

Будущее Молдовы

Помощник президента также высказал предположение о возможном прекращении существования Молдовы, подчеркнув, что ответственность за энергетический кризис в этой стране лежит на ее властях.

Российско-украинские отношения

Патрушев отметил, что украинский народ всегда будет рассматриваться Россией как братский, несмотря на заявления киевских властей. Россия обеспокоена тем, что Украине навязываются неонацистские идеологии.