Стоимость нефти марки Brent снизилась после речи Трампа в Давосе.

23.01.2025
Стоимость нефти марки Brent снизилась после речи Трампа в Давосе. Стоимость нефти марки Brent снизилась после речи Трампа в Давосе.

Снижение цен на нефть марки Brent

Падение стоимости фьючерсов

На Лондонской бирже ICE Futures стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent откатилась на 1,21%, остановившись на отметке $78,05 за баррель. Впоследствии снижение замедлилось до 0,7%, и цена составила $78,45 за баррель.

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Причины изменения цен

Падение котировок последовало после заявлений президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он заявил о намерении обратиться к Саудовской Аравии и ОПЕК с просьбой понизить цены на нефть. По мнению Трампа, это способствовало бы скорейшему завершению конфликта на Украине.

Планы и инициативы американского лидера

Трамп также выразил желание провести скорейшую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он сообщил, что Украина готова к заключению соглашения для урегулирования конфликта. Эти заявления вызвали широкое обсуждение и, как следствие, оказали влияние на ситуацию на рынке нефти.

ПульсХаб
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