Кандидат Трампа прошел высшие инстанции основного крипторегулятора США.

Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Каролина Фам, представляющая Республиканскую партию и недавно занявшая этот пост после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, провела значительные кадровые изменения в агентстве. Эти изменения затронули высокопоставленных сотрудников, назначенных ее предшественником Ростином Бенамом, демократом, назначенным Джо Байденом.

Эти кадровые перестановки, с заменой каждого ушедшего сотрудника временно исполняющим обязанности, назначенным Фам, окажут влияние на надзор за криптовалютами в США. CFTC готовится сыграть более значительную роль в этом направлении. Реклама

Особое внимание заслуживает Хэрри Джун, присоединившийся к CFTC в 2023 году в качестве старшего советника по политическим вопросам. Теперь он возглавит взаимодействие агентства с криптоиндустрией на новой позиции исполняющего обязанности начальника штаба CFTC.

Фам объявила об уходе значительного числа старших сотрудников, включая генерального консультанта агентства и руководителей департаментов правоприменения, общественных связей, клиринга и риска, а также надзора за рынком и участников рынка. Также уходят заведующий офисом международных дел и департамент, отвечающий за законодательные дела — это ключевая область для агентства, так как Конгресс разрабатывает законопроект о криптовалютах, который может усилить роль CFTC.

«Я рада объявить о кадровых изменениях в руководстве CFTC с началом новой администрации», — заявила Фам. «Я благодарна за их многолетнюю преданную службу CFTC и ценю наш талантливый персонал, который временно исполнит их обязанности.»

На посту исполняющего обязанности генерального юридического советника — главного юридического специалиста агентства — и руководителей аппарата и общественных связей теперь будут работать сотрудники из офиса самой Фам: Мэган Тенте, Тейлор Фой и Хэрри Джун соответственно. Руководить законодательным офисом будет Николас Эллиот, ранее советовавший Фам по политическим вопросам.

Временным директором департамента правоприменения станет Брианг Янг, бывший ветеран Министерства юстиции, который прошлый год проработал офицером по разоблачителям в CFTC.

Источник: CoinDesk