Заявление Трампа о Чрезвычайной Ситуации на Границе — Злоупотребление Властью

В одном из первых своих действий на посту президента Дональд Трамп объявил о национальной чрезвычайной ситуации на южной границе. Эта прокламация позволяет министру обороны перераспределять средства внутри ведомства для финансирования строительства стены на границе. Кроме того, это позволяет министру призывать резервистов для оказания помощи Министерству внутренней безопасности в его деятельности на границе.

Шесть лет назад, когда количество незаконных пересечений границы было близко к 40-летнему минимуму, Трамп также объявил чрезвычайное положение для обеспечения финансирования стены и призыва резервистов. Поэтому неудивительно, что он предпринял такие же действия во второй срок, учитывая, что число незаконных пересечений границы возросло (хотя и начало постепенно снижаться с пиковых показателей конца 2023 и начала 2024 года). Реклама

Тем не менее, возросший поток на границе не оправдывает использование чрезвычайных полномочий таким образом. Применяя эти полномочия для решения давней проблемы политики, Трамп узурпирует роль, которую Конституция отводит Конгрессу. Более того, его действия, скорее всего, превышают полномочия, предоставленные властями, которыми он воспользовался.

Закон о национальных чрезвычайных ситуациях 1976 года предоставляет президенту широкие полномочия для объявления национального чрезвычайного положения. Такое объявление служит спусковым крючком для включения полномочий, содержащихся в 150 различных законодательных актах, среди которых есть потенциально опасные для злоупотребления. Например, предусмотрены полномочия, позволяющие президенту взять под контроль или закрыть коммуникационные объекты и заморозить активы граждан без судебного разбирательства. Не составляет труда представить, как президент может использовать эти полномочия для подрыва гражданских свобод и самой демократии.

В своем понедельничном обращении Трамп сослался на закон, который позволяет министру обороны перераспределять средства для финансирования «военных строительных» проектов, не одобренных Конгрессом. В 2019 году он уже использовал эту норму, чтобы обеспечить финансирование стены на границе после того, как расколотый Конгресс отказался выделить необходимые суммы. Перепрограммирование этих средств означало прекращение действующих проектов по строительству мастерских по обслуживанию оружия, пожарных и спасательных станций и объектов киберопераций. Теперь он вновь задействует ту же норму для тех же целей, не дождавшись, предоставит ли новый Республиканский Конгресс финансирование.

Трамп также использовал полномочия, позволяющие министру обороны призывать резервистов, включая силы Национальной гвардии, в случае национального чрезвычайного положения. Эти войска дополнят силы Национальной гвардии, уже дислоцированные на границе для поддержки Министерства внутренней безопасности. Военные участвуют в этой роли уже многие годы, и президент Байден полагался на те же чрезвычайные полномочия для их увеличения. (Поскольку войска оказывают логистическую поддержку, а не занимаются задержанием или удержанием мигрантов, они не нарушают общего запрета Закона о Поссе Комитатус на участие военных в правоохранительной деятельности.)

Оставляя в стороне достоинства этих политик, их реализация через чрезвычайные полномочия представляет собой злоупотребление президентскими полномочиями. Чрезвычайные полномочия играют особую роль в нашей конституционной системе. Они дают президенту чрезвычайную гибкость для решения внезапных, неожиданных кризисов — именно такими и являются «чрезвычайные ситуации», с которыми Конгресс не мог справиться быстро и гибко постфактум. Если проблема является длительной, и у Конгресса было время разобраться с ней, она не может быть объектом чрезвычайных полномочий, какой бы серьезной она ни была.

Ничего внезапного или неожиданного в незаконной миграции на южной границе нет. Более того, Конгресс может и должен решить эту проблему, приняв всеобъемлющую иммиграционную реформу и выделив достаточно ресурсов для обработки очереди из людей, ищущих возможность иммигрировать законными способами. Пока же, однако, Трамп не проявил большого интереса к долгосрочному решению. На самом деле, когда Конгресс был на грани принятия двухпартийного законопроекта по безопасности границ в 2024 году, он якобы оказывал давление на республиканских законодателей, чтобы те заблокировали его прохождение и он мог продолжать кампанию на фоне хаоса на границе.

К сожалению, даже несмотря на то что Конгресс явно предполагал, что национальные чрезвычайные положения будут объявляться редко, в законе нет определения «национальная чрезвычайная ситуация». В отсутствие такого определения суды исторически были весьма снисходительны к решению президента, что ситуация учитывает признаки чрезвычайной. Но в последнее время они более охотно рассматривают, соответствуют ли действия президента конкретным полномочиям, которые тот задействовал. И в этой связи, скорее всего, Трамп столкнется с проблемами.

В частности, некоторые суды отменили прежнее использование Трампом нормы о «военном строительстве» для строительства стены на границе. Согласно этой норме, цель строительного проекта должна поддерживать развертывание вооруженных сил. Например, может быть временно сооружена база для поддержки войск, развернутых в удаленном месте за границей. Стена на границе переворачивает это условие с ног на голову: вместо того, чтобы строительство поддерживало военное развертывание, военные развертываются для поддержки строительства. Решения судов были приостановлены в апелляционном порядке, и Верховный суд отменил эти решения в 2021 году после того, как Байден прекратил объявление чрезвычайной ситуации, сделанное Трампом. Однако тот же аргумент будет выдвинут сейчас, и если суды будут добросовестно толковать и применять закон, он должен преобладать.

Использование Трампом полномочий на призыв резервистов может провалиться по другой причине. Согласно отдельному закону, вооруженные силы не могут поддерживать правоохранительные органы (такие как Министерство внутренней безопасности), если предоставление такой поддержки негативно скажется на военной готовности США. Американский военный персонал уже дислоцирован в более чем 160 странах мира, а ар Национальная гвардия испытывает ограничения. Более того, длительные размещения на границе отрицательно сказываются на моральном состоянии в то время, когда вооруженные силы переживают беспрецедентные проблемы с набором и удержанием личного состава. В этих условиях любой значительный призыв резервистов, скорее всего, будет вредным для боевой готовности.

Безусловно, на южной границе существуют серьезные проблемы. Число людей, стремящихся бежать от преследований, насилия, связанного с наркотиками или бандитизмом, и экономических трудностей создает гуманитарный кризис. Кроме того, уровень незаконной миграции в последние годы свидетельствует о необходимости реформирования иммиграционной системы.

Однако неправильное использование чрезвычайных полномочий не решит проблему; напротив, оно откроет путь для дальнейших таких злоупотреблений — как со стороны этого президента, так и по стороны будущих глав государства. В следующий раз эти злоупотребления могут касаться еще более мощных чрезвычайных полномочий, что будет представлять еще больший потенциал для подрыва свобод и демократии. Пока Конгресс не реформирует Закон о национальных чрезвычайных ситуациях для предотвращения президентских злоупотреблений, только суды смогут удерживать нас от того, чтобы скатиться по скользкому склону.

Источник: Time