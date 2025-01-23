Трамп распорядился депортировать нелегальных мигрантов, пересекающих границу США.

23.01.2025
Трамп распорядился депортировать нелегальных мигрантов, пересекающих границу США. Трамп распорядился депортировать нелегальных мигрантов, пересекающих границу США.

Президент Дональд Трамп дал указания нескольким департаментам принять все необходимые меры для депортации нелегальных иммигрантов, пересекающих южную границу США. Такие действия он предпринял, используя свои полномочия, предписанные Законом об иммиграции и гражданстве, а также Конституцией США.

В документе, изданном Белым домом, детализируются предписания для министерства внутренней безопасности, министерства юстиции и госдепартамента. Этим министерствам поручено безотлагательно принимать меры для депортации, репатриации и отказа въезда иностранцам, находящимся в стране незаконно с юга.

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Помимо этого, Трамп ввел ограничения на пребывание тех, кто пересек границу, ссылаясь на поиск убежища. Президент намерен уменьшить доступ к иммиграционным механизмам, которые позволяют нелегальным мигрантам оставаться на территории США, например, посредством подачи заявлений на предоставление убежища. Это относится к тем, кто незаконно пересек американскую границу.

Недавно поступили сообщения о том, что в течение ближайших двух дней на южную границу с Мексикой будут дополнительно отправлены тысячи военнослужащих США. Это распоряжение было дано Трампом с целью усилить военное присутствие в этом регионе.

ПульсХаб
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