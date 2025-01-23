Трамп выразил сожаление по поводу отказа Байдена помиловать его.

Дональд Трамп, бывший президент США, выразил своё недоумение по поводу решения Джо Байдена, который, покидая пост президента, не воспользовался правом помиловать самого себя. Трамп заметил, что Байден активно раздавал помилования другим, но не применил это право в отношении себя.

«Он раздавал всем помилования. Но наиболее любопытным, и, возможно, печальным является то, что он не помиловал себя. Если задуматься, то это всё относится к его личности», — прокомментировал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Реклама

Трамп также вспомнил, что в конце своего первого срока президентства у него была возможность помиловать своих сторонников, но он отверг этот шаг, так как был уверен, что ни он, ни они не совершили ничего противозаконного.

Кроме этого, Трамп считает, что если бы он продолжал занимать пост президента после выборов 2020 года, множество текущих проблем, с которыми сейчас сталкиваются США и весь мир, могли бы не возникнуть.

Ранее Трамп выразил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным в любое удобное для него время. Он также отметил интеллектуальные способности Путина и указал на недостаток уважения российского лидера к Байдену.