Трамп призывает элиту Давоса вкладывать в экономику США, угрожая пошлинами.

ВАШИНГТОН (AP) — Президент Дональд Трамп в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме пообещал глобальной элите снижение налогов, если производство будет перенесено в США, и пригрозил ввести тарифы в противном случае.

Выступая по видео из Белого дома на ежегодном саммите в Давосе, Швейцария, на третий полный день своего пребывания в должности, Трамп обсудил свои первые действия на посту президента и заявил, что имеет «громадный мандат» от американского народа на проведение изменений. Он представил подход с «кнутом и пряником» к привлечению частных инвестиций в США. Реклама

«Приезжайте производить свои товары в Америку, и мы предложим вам одни из самых низких налогов в мире», — сказал Трамп. «Но если вы не производите в Америке, что является вашим правом, то вам просто придется уплатить пошлину — различного размера, но пошлину, которая направит сотни миллиардов долларов, а то и триллионы, в нашу казну для укрепления экономики и сокращения долга в рамках администрации Трампа».

Трамп также отметил, что в беседе в среду с наследным принцем Саудовской Аравии он обсудил инвестиции в США объемом $600 миллиардов, но собирается попросить увеличить эту сумму до $1 триллиона. Это замечание вызвало некоторый смех в зале в Давосе.

Основатель Давоса Клаус Шваб, представляя Трампа, отметил, что его возвращение и повестка дня стали «в центре наших обсуждений на этой неделе». Он пригласил Трампа выступить на саммите вживую в следующем году.

Трамп, пообещавший положить конец войне между Россией и Украиной перед вступлением в должность, заявил, что это остается его приоритетом, однако он не представил конкретного плана действий.

«Одно очень важно: я действительно хотел бы встретиться с президентом Путиным и прекратить эту войну», — сказал Трамп аудитории Давоса. «Мы действительно должны остановить эту войну. Эта война ужасна».

Ранее в своем выступлении Трамп обвинил альянс стран-экспортеров нефти ОПЕК+ в удержании цен на нефть на высоком уровне в течение почти трехлетнего конфликта. Продажа нефти — это экономический двигатель, поддерживающий экономику Москвы.

«Если бы цена на нефть снизилась, война между Россией и Украиной закончилась бы немедленно», — сказал Трамп. Он добавил об ОПЕК+: «Они в значительной степени ответственны за происходящее».

Цены на нефть в последнее время снизились из-за более слабого, чем ожидалось, спроса со стороны Китая, а также роста производства в странах, таких как Бразилия и Аргентина, не входящих в ОПЕК+.

Источник: Time