Не работает сеть Three UK: всё, что известно о сбое связи

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Что делать

Если у вас возникли проблемы с сигналом от Three UK, скорее всего, это связано с текущим сбоем, который затрагивает тысячи клиентов. Однако Three предоставляет несколько советов по устранению неполадок. Реклама

Вы можете воспользоваться их сервисом для проверки сети и покрытия: введите ваш почтовый индекс, чтобы узнать, имеется ли сбой в вашем районе. Также рекомендуется включить и выключить режим “в самолете”, перезагрузить устройство и убедиться, что мобильные данные включены. Возможно, потребуется обновить программное обеспечение телефона, однако сеть уже подтвердила, что есть техническая проблема, особенно касающаяся звонков. Придется ждать, пока инженеры решат эту проблему.

Ответ компании Three UK

Аккаунт @ThreeUKSupport на платформе X (ранее известной как Twitter) отвечает разгневанным клиентам стандартными сообщениями. Сеть признала наличие проблем у некоторых пользователей, но не раскрыла их причины. Согласно информации от Downdetector, наибольшие трудности возникают именно со звонками, в то время как с интернетом и SMS таких проблем меньше. Мы также обратились к Three напрямую, чтобы получить более подробное объяснение ситуации и информацию о сроках решения проблемы.

Развитие ситуации

Хотя сбоев в работе Three UK еще идет меньше суток, число сообщений продолжает расти. За последние 45 минут, начиная с 13:05, количество обращений приблизилось к 6,500, что является довольно значительной цифрой. Большинство из них (77%) связаны с проблемами во время голосовых звонков, и небольшая часть сообщает об отсутствии сигнала. Среди сотрудников TechRadar, использующих спектр Three (таких как ID Mobile), также имеются трудности: несмотря на наличие сигнала, они не могут совершать звонки.

Источник: TechRadar