Администрация Трампа пересмотрит политику научных коммуникаций

С началом сезона респираторных заболеваний и стремительно развивающейся вспышкой птичьего гриппа, новая администрация Трампа распорядилась, чтобы федеральные агентства здравоохранения получали одобрение Белого дома перед общением с общественностью.

В рекомендациях, отправленных 21 января Министерством здравоохранения и социальных служб (HHS), говорится: «Пока новая администрация разрабатывает план управления федеральной политикой и процессами общественных коммуникаций, важно, чтобы назначенцы и представители президента имели возможность просматривать и утверждать любые регламенты, руководящие документы и другие публичные документы и коммуникации (включая социальные сети)» до 1 февраля. Реклама

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и Национальные институты здравоохранения (NIH) входят в состав HHS. Эти агентства регулярно публикуют отчеты, исследования и рекомендации, которые формируют общественный ответ как на хронические, так и на острые угрозы здоровью, такие как заболевания, передающиеся через табак и пищу.

«CDC – это система оповещения о здоровье США», говорит эпидемиолог Катлин Джетелина, выступавшая консультантом по коммуникациям в CDC. По её словам, любая политика, замедляющая работу этой системы оповещения, может сделать работу CDC «невероятно хаотичной».

В кулуарах сотрудники федеральных агентств здравоохранения стараются понять, как новое распоряжение повлияет на их работу. По словам источника, знакомого с обсуждениями, «они получают ясность в реальном времени».

Меморандум от 21 января свидетельствует о том, что это распоряжение не является полной заморозкой публичных коммуникаций, а скорее требует предварительного просмотра документов, пресс-релизов, обновлений веб-сайтов, публикаций в социальных сетях и других публичных сообщений. Подобная политика не является беспрецедентной. В 2017 году первая администрация Трампа ввела аналогичную паузу в коммуникациях для агентств, включая Агентство по охране окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и Министерство внутренних дел. В Белом доме также проверяли коммуникации, связанные с COVID-19, на разных этапах пандемии.

Митч Зеллер, бывший директор Центра по контролю за табачными изделиями FDA с 2013 по 2022 год, говорит, что это «не необычно» для новой администрации — ввести временную паузу на публикации. «Они хотят войти в курс дела первым, чтобы информация не выходила прежде, чем они все еще даже успели получить удостоверения», — говорит Зеллер.

Менее стандартно — и более тревожно, когда Белый дом требует просмотра научных документов, утверждает он. За время его работы в FDA сотрудники Белого дома почти никогда не участвовали в объявлениях агентства, если это не было «исключительно резонансное, раз в десятилетие заявление».

Зеллер добавляет, что HHS имеет свою «сложную» систему утверждения материалов. Добавление дополнительного уровня проверки может создать «узкое место» в коммуникациях агентств, которые могут быть времячувствительными. Согласно сообщениям, политика уже задержала отчеты CDC по птичьему гриппу.

«Я не доверяю администрации в вопросах, подобных этому», — говорит Зеллер, который работал в FDA во время первой администрации Трампа. «Они пришли с антирегуляторной, антинаучной повесткой».

Роберт Ф. Кеннеди младший, скептик в отношении вакцин, которого Трамп выбрал для руководства HHS, неоднократно заявлял о намерении провести радикальные изменения в федеральных агентствах здравоохранения, если его кандидатура будет одобрена. Эти изменения могут включать в себя назначение «расчистки» целых подразделений в FDA, ограничение возможностей CDC создавать и распространять рекомендации по вакцинации и перенаправление финансирования исследований NIH на темы, связанные с превентивной, альтернативной и целостной медициной.

День до распространения памятки о коммуникациях Трамп также подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения, что, по мнению экспертов, делает страну более уязвимой перед угрозами общественному здоровью. Ожидается, что офис Белого дома, ответственный за подготовку к пандемиям, также значительно уменьшится в период работы администрации Трампа.

Лоуренс Гостин, директор Института права национального и глобального здравоохранения Университета Джорджтауна, видит в этом распоряжении, хоть и временном, очередной «удар по здоровью американцев».

«В Белом доме нет экспертности в области науки, здоровья и медицины», — утверждает Гостин. «Почему меня должно интересовать их мнение больше, чем мнение ведущего общественного здравоохранителя?»

Представители HHS не ответили на запросы TIME о комментариях до момента публикации. Однако, согласно меморандуму, «назначенцы президента намерены быстро просматривать документы и коммуникации, чтобы как можно скорее вернуться к более регулярному процессу».

Источник: Time