Sonos Arc снова доступен по лучшей цене как раз к Супербоулу.

Если вы хотите улучшить вашу аудиосистему к Супербоулу, стоит рассмотреть покупку качественного саундбара. Сейчас на Sonos Arc действует скидка, и его цена снижена до $649 (на $250 меньше обычной) в магазинах Amazon, Best Buy и B&H Photo.

До выпуска Sonos Arc Ultra в прошлом году, Sonos Arc был самым продвинутым саундбаром компании. Он оснащен восьмью низкочастотными динамиками и тремя твитерами, а также двумя направленными вверх динамиками Dolby Atmos. Поддержка eARC добавляет мощности звучанию, особенно если использовать саундбар вместе с большим 4K телевизором, поддерживающим Atmos через HDMI ARC. Дополнительное удобство применяется благодаря встроенным микрофонам и поддержке AirPlay 2 от Apple, Amazon Alexa и Google Assistant для голосового управления. Реклама

Однако, выбирая Arc вместо более мощного Arc Ultra за $999, придется пожертвовать некоторыми функциями. Например, только Ultra поддерживает Bluetooth-аудио и эквалайзинг Trueplay. Кроме того, Arc не имеет поддержки новой технологии Sonos «Sound Motion», которая, вместе с дополнительными драйверами, обеспечивает более захватывающее звучание на Ultra. Если эти функции для вас не критичны, Arc является отличным выбором по своей цене.

Источник: TheVerge