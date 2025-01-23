Cadillac Lyriq-V быстрее, чем CT5-V Blackwing

После долгих намеков Cadillac официально представила Lyriq-V — электрический внедорожник высокой мощности на 615 лошадиных сил, который станет самым «быстрым» автомобилем, когда-либо выпущенным этой роскошной маркой.

С такими характеристиками мощности и с крутящим моментом в 650 фунт-фут, по данным Cadillac, Lyriq-V разгоняется с нуля до 60 миль в час всего за 3,3 секунды — на одну десятую секунды быстрее, чем у Cadillac CT5-V Blackwing, признанного одной из лучших американских машин по инженерным решениям. Это особенно важно, учитывая, что CT5-V Blackwing, вероятно, будет последним в своем роде. Реклама

Однако, стоит учесть некоторые нюансы. Это время разгона замерено на закрытой трассе с использованием функции Velocity Max, которая будет доступна и в других электромобилях марки, включая будущие модели Vistiq, Optiq и Escalade IQ. Оно включает в себя так называемый «первоначальный старт», то есть момент, когда автомобиль начинает движение, а не когда загорается зеленый свет.

Безусловно, существует множество электромобилей, способных разгоняться до 60 миль в час менее чем за три секунды. Однако, как считает глава Cadillac Джон Рот, целью Lyriq-V было создание автомобиля, идеально подходящего для жизни потребителей, а не установление рекордов.

Поэтому, кажется, что Lyriq-V во многом опирается на успех оригинальной модели Lyriq, добавляя к ней больше мощности. Батарея на 102 кВт·ч обеспечивает автомобиль запасом хода в приблизительно 285 миль. На быстрой зарядке постоянного тока можно получить около 75 миль запаса хода за 10 минут, или около 19 миль в час при зарядке на 240-вольтном зарядном устройстве уровня 2. Зарядка будет возможна через порт CCS, а не с использованием стандарта NACS от Tesla.

Lyriq-V установлен на 22-дюймовых колесах и оснащен тормозными суппортами Brembo. Управление автомобилем описывается как «комфортное, но бодрое», с 5-линковой независимой подвеской и контролем систем подавления колебаний для более жестких амортизаторов.

И, наконец, стоит отметить, что Lyriq-V предлагает «уникальный звуковой опыт», имитируя звук двигателя. Таким образом, Cadillac стал последним автопроизводителем, предложившим искусственные звуки выхлопа через внешние динамики, чтобы успокоить покупателей, которые пока сомневаются в уходе от двигателей внутреннего сгорания.

Еще одной особенностью автомобиля является кнопка V-Mode на рулевом колесе, которая активирует «набор функций управления сцеплением, специально разработанных для повышения маневренности автомобиля». Как и оригинальный Lyriq, но в отличие от других электромобилей GM, Lyriq-V поддерживает зеркалирование смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto.

Электрическая серия V находилась в разработке долгое время. Cadillac впервые заговорила о электрической версии V, представив три гибридных гоночных автомобиля V-Series.R на гонках IMSA WeatherTech SportsCar Championship и FIA World Endurance Championship в 2023 году. Затем в марте 2024 года была дана первая подсказка о полностью электрическом Lyriq-V в честь 20-й годовщины запуска серии V на автодроме Себринг.

Электромобили идеально вписываются в сегмент производительных автомобилей благодаря их быстроразгоняющимся и аэродинамическим формам. BMW, Mercedes и Audi уже предлагают или планируют выпускать электромобили с производительным уклоном. Cadillac станет последним брендом, следуя своим путем в мире электромобилей.

Начальная цена на Lyriq-V 2026 года составит $79 990 (включая доставку), а производство планируется начать на заводе GM в Спринг-Хилл, Теннесси, в начале 2025 года.

Источник: TheVerge