Эти малоизвестные бесплатные демоверсии из PS Store, которые стоит попробовать

Игроки могут не обращать внимания на раздел демо-версий PS Store, который, к сожалению, переполнен не самым качественным контентом — о чем мы уже говорили ранее. Но время от времени те, у кого нет подписки PS Plus Premium, получают возможность испытать настоящие жемчужины. Хотя мы не можем воссоздать те ощущения, когда вставляли диск с демо-версиями в PS2, здесь представлены некоторые демо, которые привлекли наше внимание.

Демо-версии PS Store: Что нас ждет в январе 2025 года

Обратите внимание, что ниже представлены только наши рекомендации. Если вы готовы погрузиться в море второсортного контента, там есть еще много всего, например, такие игры как Slitterhead и AI Limit. А пока рекомендуем ознакомиться со следующими демо-версиями: Реклама

The Thaumaturge : Это увлекательная ролевая игра, действие которой разворачивается в начале XX века и в которой встречаются некоторые исторические фигуры, такие как Распутин. Игроки окажутся в роли Виктора Жульского, обладающего способностью читать сердца и разумы людей. Однако эта сила имеет свои последствия.

: Это увлекательная ролевая игра, действие которой разворачивается в начале XX века и в которой встречаются некоторые исторические фигуры, такие как Распутин. Игроки окажутся в роли Виктора Жульского, обладающего способностью читать сердца и разумы людей. Однако эта сила имеет свои последствия. Evotinction : Если вы следите за проектом PlayStation China Hero Project, то, возможно, помните про Evotinction — научно-фантастическую игру в жанре стелс, финансируемую Sony еще в 2019 году. Если вам нравятся игры с чистым стелсом, стоит оценить, что может сделать Томас Лю, ведущий разработчик AI, чтобы остановить распространение вируса.

: Если вы следите за проектом PlayStation China Hero Project, то, возможно, помните про Evotinction — научно-фантастическую игру в жанре стелс, финансируемую Sony еще в 2019 году. Если вам нравятся игры с чистым стелсом, стоит оценить, что может сделать Томас Лю, ведущий разработчик AI, чтобы остановить распространение вируса. Empire of the Ants: Стратегии в реальном времени могут не всем прийтись по душе, но не каждый день появляется возможность стать муравьем, возглавляющим развитие своей колонии и завоевывающим вражеские гнезда. Более того, Empire of the Ants улучшена для PS5 Pro, так что попробуйте — это бесплатно!

У наших читателей есть рекомендации по демо-версиям для нас? Поделитесь ими ниже.