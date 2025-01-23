Трамп указ о гражданстве заблокирован судом

Суд в Сиэтле приостановил действие указа бывшего президента США Дональда Трампа, ограничивающего право на получение гражданства США по рождению. Об этом сообщили в CNN.

Судебное решение Реклама

Судья Джон Кугенур признал указ Трампа неконституционным. Он удовлетворил иск, инициированный властями штатов Вашингтон, Иллинойс, Орегон и Аризона, посчитав, что документ противоречит Конституции.

Кугенур отметил в своем постановлении, что «за более чем сорок лет работы на судейской скамье не встречал дела с таким ясным вопросом».

Правовые противоречия

Истцы утверждали, что указ нарушает 14-ю поправку к Конституции США, вступившую в силу в 1868 году. Согласно этой поправке, все лица, рожденные на территории США, имеют право на получение гражданства.

Указ Трампа

Согласно указу, если ребенок родился у родителей, которые находились в США на законных основаниях, но лишь с временными документами, такими как рабочая или туристическая виза, он не мог рассчитывать на получение гражданства по рождению. Более того, в случае, если мать пребывала в стране нелегально, а отец не имел статуса гражданина или постоянного резидента, ребенок также лишался этого права.

Дополнительные меры администрации

Ранее стало известно, что администрация президента Трампа в январе обсуждала возможность увольнения около 50 тыс. госслужащих в рамках другого указа.

Эти меры, направленные на жесткую миграционную политику, вызывали значительное общественное и юридическое противодействие, результатом которого и стало решение суда в Сиэтле.