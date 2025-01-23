Компания «Су-555» арендовала складское помещение в Видном, Подмосковье

Строительная компания «Су-555» арендует крупные помещения в Подмосковье

Москва, 23 января — Строительная компания «Су-555» заключила долгосрочное соглашение об аренде значительных площадей в городе Видное, расположенном в Подмосковье. Эта информация была предоставлена пресс-службой девелоперской компании «БЭЛ Девелопмент». Реклама

Подробности аренды

Согласно условиям договора, «Су-555» получила в аренду почти 23 тысячи квадратных метров помещений в производственно-складском комплексе «Мосмек». Комплекс находится по адресу: город Видное, Белокаменное шоссе, владение 10.

В аренду вошли два крупных помещения: производственное помещение, площадь которого составляет 22,6 тысячи квадратных метров, и офисное помещение площадью 1,34 тысячи квадратных метров.

Срок аренды рассчитан на три года, что свидетельствует о серьезных планах компании на развитие и использование нового пространства.

О компании «Су-555»

«Су-555» — это многофункциональная генеральная подрядная организация, оказывающая широкий спектр строительных и проектных услуг на территории Центрального федерального округа.

Таким образом, аренда новых помещений укрепляет позиции компании на рынке и дает ей возможность для дальнейшего роста и развития в своем сегменте.

Источник: RIA