Звездный путь: Секция 31 работает на полную мощность

Первый кинофильм по мотивам сериала «Стар Трек» вне театрального формата — «Звездный путь: Секция 31» — выходит почти через десять лет после «Звездного пути: Бесконечность». Это проект, который мог бы показаться слишком «телевизионным» для полноценного сюжетного раскрытия персонажей. Однако «Секция 31» полностью раскрывает свой потенциал. Несмотря на завершение историй в «Дискавери», фильм прокладывает захватывающий курс для возможного будущего франшизы.

Мишель Йео, давно ставшая иконой до «Звездного пути: Дискавери», значительно усилила свою карьеру ролью капитана Филиппы Джорджио. Этот успех помог ей завоевать заслуженный Оскар в 2023 году. После ухода Йео из сериала в третьем сезоне, были надежды на продолжение истории Джорджио, когда появились слухи о том, что CBS заинтересована в спин-оффе с ней в центре. Из-за пандемии COVID-19 проект Paramount Plus от режиссёра Олатунде Осунсанми был преобразован в фильм. Это соответствует оптимистичному видению продюсера «Дискавери» Алекса Куртцмана по дальнейшему исследованию эпохи этой франшизы. Реклама

Для просмотра «Секции 31» необязательно знать сюжет «Дискавери», но полезно иметь представление о том, как альтернативная версия Джорджио заменила оригинальную, погибшую в первом сезоне, привнеся новую энергию на борт USS Дискавери. В то время как Джорджио из основной вселенной была сострадательным лидером, верившим в миссию Федерации, её аналог из Зеркальной вселенной был безжалостным тираном Терранской Империи.

В конце первого сезона «Дискавери» стало ясно, что императрица Джорджио изменяется и решает стать частью Секции 31, тайной команды оперативников, выполняющей противоположные вере Звёздного Флота задачи. Джорджио и Секция 31 вновь появляются в следующих сезонах как двусмысленные союзники и противники главных героев. Фильм «Звездный путь: Секция 31» раскрывает, как Джорджио была убеждена вступить в эту тайную команду космических шпионов-убийц.

Большая часть действия в «Секции 31» разворачивается в настоящем времени Джорджио, когда она становится владельцем сомнительного ночного клуба-корабля за пределами юрисдикции Звёздного Флота. Однако фильм начинается в прошлом, когда молодая Джорджио (Мику Мартиньо) была одной из множества детей Терран, сражавшихся в королевской битве за право стать следующим лидером империи.

Кроме её соперника Сан (Джеймс Хироюки Ляо / Джеймс Хуанг в воспоминаниях), никто не понимает боль, которая определила молодость Джорджио. Несмотря на изменения, произошедшие с взрослой Джорджио после правления Терранской Империей, её преследуют воспоминания о Сане и её стремлении к власти. Углубление в предысторию Джорджио — один из способов, которым «Секция 31» создаёт основу для продолжения историй из «Дискавери» и начала новой эры «Звёздного пути». Фильм показывает тёмную сторону её как злодейки, а также внутреннюю борьбу, которая сделала её антагонистом, и объясняет интерес агента Секции 31 Алока (Омари Хардвик) к её навыкам для секретной миссии.

Несмотря на все философские вопросы о будущих идеалах Звёздного флота и «Звездного пути», которые ставит Секция 31, в фильме присутствует лёгкая комедийная составляющая в изображении команды Алока. Как и Джорджио, каждый член команды — перевоплощенец Квази (Сэм Ричардсон), псевдовулкан Фузз (Свен Ройгрок) и телепат Мелле (Хамберли Гонсалес) — обладают уникальными талантами и не вполне достойными принципами, что делает их идеальными исполнителями задач Звёздного Флота вне официальной книги. Но смешные сцены с пилотом экзоскелета Зефом (Роберт Казинский) и офицером Рейчел Гаррет (Кейси Рол) делают команду Секции 31 похожей на сборище случайных персонажей, нежели на элитный отряд.

Энергия фильма хорошо поддерживает его, когда он излагает план Алока о важном ограблении, для которого необходим опыт Джорджио. Есть биоинженер, который создал что-то настолько опасное, что Звёздный Флот считает убийство созданием приемлемой мерой ради захвата его разработки. Однако комедийный настрой фильма кажется неуместным в моменты, когда речь заходит о личных демонах Джорджио и роли Секции 31 во франшизе.

Интерес юмора добавляет шарма фильму и всему касту, предоставляя возможность по-настоящему выступить на экране. Хотя в «Секции 31» иногда занижается внимание к внутреннему миру Джорджио, кажется, что у этих персонажей есть потенциал для большего раскрытия в формате сериала.

Хотя «Секция 31» может не показаться набором идей, оставшихся от несостоявшегося сериала, она функционирует как самостоятельный рассказ, оставляя в живых персонажей с новыми перспективами для будущего развития. После завершения ряда новых сериалов, Paramount вероятно рассматривает эту работу как эксперимент, чтобы проверить интерес зрителей к Джорджио на регулярной основе.

Этот пробный запуск можно считать успешным, так как «Звездный путь: Секция 31» оставляет зрителей в ожидании продолжения. И даже если полноценный сериал не появится, это может стать началом новой эры стриминговых, удивительно увлекательных фильмов во вселенной «Звездного пути».

«Звездный путь: Секция 31» выйдет на Paramount Plus 24 января.

Источник: TheVerge