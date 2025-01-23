Следственный комитет РФ конфисковал свыше 30 единиц firearms у бывшего заместителя министра обороны Иванова.

23.01.2025
Следственный комитет РФ конфисковал свыше 30 единиц firearms у бывшего заместителя министра обороны Иванова. Следственный комитет РФ конфисковал свыше 30 единиц firearms у бывшего заместителя министра обороны Иванова.

Следственный комитет Российской Федерации проведёт ряд следственных мероприятий, включая обыск в резиденции бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. В ходе обыска обнаружено и изъято более тридцати единиц огнестрельного оружия.

Среди изъятых находок присутствуют разнообразные образцы оружия — от охотничьих ружей до наградных экземпляров. Все единицы переданы на баллистическую экспертизу для тщательной проверки и оценки.

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Ранее, в процессе расследования дела Тимура Иванова, следствие наложило арест на 12 коллекционных автомобилей, выпущенных с 1938 по 1977 годы, а также на два мотоцикла 1953 года. В общей сложности аресту подверглись 37 транспортных средств. Эти объекты зарегистрированы на четырех человек, близких к Иванову, и две компании, подконтрольные ему.

Напомним, что Тимура Иванова задержали в апреле 2024 года по подозрению в получении взятки на сумму более одного миллиарда рублей. В связи с этим он был отстранён от своей должности заместителя министра обороны. Против Иванова возбуждены три уголовных дела.

ПульсХаб
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