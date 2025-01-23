Швыдкой: Юра Борисов, номинант на «Оскар», не станет лауреатом премии.

Российский актер Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар» за исполнение роли второго плана в комедийно-драматическом фильме «Анора». Однако шансы на получение заветной статуэтки оценены скептически. Такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Швыдкой отметил, что факт номинации Борисова не гарантирует ему победы, отказавшись подробно комментировать свои прогнозы. Это была первая личная номинация на «Оскар» для российского актера с момента распада Советского Союза. Конкуренцию Борисову в борьбе за награду составляют такие актеры, как Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг. Реклама

Фильм «Анора», снятый режиссером Шоном Бэйкером, был представлен широкой публике на Каннском кинофестивале в мае 2024 года, где удостоился высокой оценки и был награжден «Золотой пальмовой ветвью».

Помимо Борисова, в киноленте приняли участие и другие известные российские актеры: Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

В начале января текущего года Борисов не получил «Золотой глобус» за ту же роль второго плана. Тем не менее, его работа была отмечена другими профессиональными сообществами: актера включили в список номинантов на премию Гильдии киноактеров США. Результаты этого конкурса станут известны 23 февраля.

Таким образом, Юра Борисов, хотя и не получил пока что крупные награды за свою роль, сумел привлечь внимание международной общественности к российским актерам и кино.