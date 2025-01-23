Сергунина поделилась информацией о прогрессе в развитии московской «Карты инновационных решений»

Новая онлайн-платформа для инноваций: как она помогает бизнесу и государственным учреждениям

Платформа «Карта инновационных решений» работает в режиме онлайн и служит инструментом для поиска технологических решений как для бизнеса, так и для государственных учреждений. Согласно заявлению пресс-службы Департамента предпринимательства и инновационного развития, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о современных возможностях этой платформы. Реклама

На сегодняшний день на платформе представлены предложения от около 4,8 тысяч отечественных компаний.

Преимущества платформы для российских инноваторов

Платформа выступает связующим звеном между российскими разработчиками и деловыми партнёрами, предлагая возможность привлечения клиентов и заключения контрактов. Каталог платформы включает более 7 тысяч разработок, охватывающих 19 различных направлений. Среди самых востребованных тем — цифровизация бизнеса, торговля и здравоохранение.

Конкретные примеры инноваций

Одним из предложений является система видеораспознавания товаров, которая может использоваться для касс самообслуживания в магазинах. Также существует сервис, помогающий предпринимателям выходить на российские и международные торговые площадки, который предоставляет услуги по оформлению документов, созданию каталогов, анализу цен конкурентов и управлению логистикой.

Кроме того, московская команда создала программу на базе искусственного интеллекта, способную анализировать речь или текст, разбивая его на ключевые тезисы и выделяя основное содержание.

Городской сервис и внедрение инноваций

Сервис «Городские запросы», интегрированный в платформу, позволяет департаментам и другим организациям Москвы оставлять свои заявки, на которые могут откликаться компании со всех уголков России. За прошедший год с помощью этого сервиса удалось внедрить более 100 инноваций.

Испытания уникального оборудования

На базе технопарка «Слава» проходят испытания генератора морского воздуха, который способен увлажнять, очищать и обогащать воздух полезными элементами. Это оборудование помогает снизить вероятность заболеваний дыхательных путей, а также может быть полезно людям с аллергией и астмой.

Поддержка международных инициатив

Ранее Наталья Сергунина подчеркивала активное участие московских предпринимателей в международной деятельности в 2024 году, что было поддержано городом. Московские бизнесмены приняли участие в 30 зарубежных бизнес-миссиях и 17 международных выставках, представляя свои товары в 19 различных странах.