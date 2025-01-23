Приговор по делу: Подросток убил девушек на танцевальном занятии под музыку Тейлор Свифт

ЛОНДОН (AP) — Подросток, который был увлечен насилием, может провести десятки лет в тюрьме после того, как его приговорят за убийство трех девочек на летнем уроке танцев в стиле Тейлор Свифт.

18-летний Аксель Рудакубана предстает на слушании о вынесении приговора в четверг в суде Ливерпуля на северо-западе Англии. Нападение произошло 29 июля, и оно потрясло приморский город Саутпорт, вызвав шок в стране и спровоцировав как уличное насилие, так и общественное обсуждение. Реклама

Преступление стало причиной антииммигрантских беспорядков и заставило правительство пересмотреть свое понимание терроризма, подход к онлайн-радикализации и методику распространения информации о преступниках.

Рудакубана предъявили обвинение по трем пунктам об убийстве и десяти в попытке убийства для тех, кого он ранил, а также другие обвинения, связанные с хранением ножа, яда рицина и руководства «Аль-Каиды». В понедельник он неожиданно признал себя виновным по всем обвинениям, что избавило семьи жертв от длительного суда, но также оставило их без ответов.

Прокуроры планируют детально изложить свое дело против Рудакубаны на слушании в четверг, где родственники жертв будут присутствовать в зале суда.

Нападение произошло в первый день летних каникул, когда две дюжины маленьких девочек посещали занятия йогой и танцами под песни Тейлор Свифт. То, что должно было стать днем радости, превратилось в ужас и горе, когда Рудакубана, вооруженный ножом, ворвался и начал ранить девочек и их учителя.

Он убил Алису Да Силва Агияр, 9 лет, Элси Дот Станкомб, 7 лет, и Биби Кинг, 6 лет. Восемь других девочек, в возрасте от 7 до 13 лет, также были ранены, как и инструктор Лианн Лукас и Джон Хейес, который работал в соседнем бизнесе и вмешался.

Убийства в северо-западном английском городе вызвали антииммигрантское насилие по всей стране после того, как радикалы правого толка ухватились за ложные слухи, что нападавший был соискателем убежища, который недавно прибыл в Великобританию. Некоторые утверждали, что преступление было джихадистским нападением и предполагали, что полиция и правительство скрывают информацию.

Рудакубана родился в Кардиффе, Уэльс, в семье христиан из Руанды, и следователи не смогли установить его мотивацию. В его устройствах были найдены документы по темам, включая нацистскую Германию, геноцид в Руанде и автомобильные бомбы.

В годы, предшествующие нападению, его неоднократно жаловали в различные инстанции за его пристрастие к насилию и действия. Министр внутренних дел Иветт Купер сообщила законодателям, что Рудакубана «был осужден за жестокое нападение на другого ребенка в школе» и имел множество контактов с социальными службами, службами психиатрической помощи детям и полицией, к которому вызывались домой пять раз с 2019 по 2022 год. Его трижды отправляли на правительственную программу против экстремизма Prevent, когда ему было 13 и 14 лет.

Все эти ведомства не смогли выявить опасность, которую он представлял.

Правительство заявило, что это дело стало «звоночком». Премьер-министр Кейр Стармер заявил, что это должно привести к «фундаментальным изменениям» в обеспечении безопасности граждан, и объявил о проведении общественного расследования о провалах, которые помогли Рудакубане осуществить его нападение с ножом, заказанным на Amazon.

Он отметил, что законы, возможно, нуждаются в обновлении для борьбы с «новой угрозой» от жестоких личностей, чьи мотивы ставят под сомнение традиционное определение терроризма — «акты крайнего насилия, совершаемые одиночками, изгоями — молодыми людьми в своих спальнях».

Служба Короны по уголовным делам защитила решение не раскрывать детали до того, как Рудакубана отправился в суд, заявив, что «ранее обнародование информации поставило бы под угрозу судебное разбирательство». Законы о презрении к суду в Великобритании ограничивают то, что можно сообщать до суда, чтобы не вызывать предвзятость у присяжных.

Источник: Time