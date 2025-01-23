Сенаторы Конгресса США одобрили назначение Джона Рэтклиффа на должность директора ЦРУ.

Верхняя палата Конгресса США поддержала Джона Рэтклиффа на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Голосование транслировалось в прямом эфире на телеканале C-SPAN.

20 января специальный комитет по разведке Сената провел голосование по кандидатуре Рэтклиффа. В результате обсуждения было принято решение рекомендовать его к утверждению всей верхней палатой Конгресса. 74 сенатора проголосовали за кандидатуру Рэтклиффа, в то время как 25 выступили против. Реклама

Джону Рэтклиффу 59 лет. Он ранее занимал пост руководителя Национальной разведки США, работая в первой администрации Дональда Трампа с 26 мая 2020 года по 20 января 2021 года. До этого назначения Рэтклифф представлял интересы своего округа в Палате представителей Конгресса США в течение примерно пяти лет.

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