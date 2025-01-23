Сенаторы Конгресса США одобрили назначение Джона Рэтклиффа на должность директора ЦРУ.

23.01.2025
Сенаторы Конгресса США одобрили назначение Джона Рэтклиффа на должность директора ЦРУ. Сенаторы Конгресса США одобрили назначение Джона Рэтклиффа на должность директора ЦРУ.

Верхняя палата Конгресса США поддержала Джона Рэтклиффа на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Голосование транслировалось в прямом эфире на телеканале C-SPAN.

20 января специальный комитет по разведке Сената провел голосование по кандидатуре Рэтклиффа. В результате обсуждения было принято решение рекомендовать его к утверждению всей верхней палатой Конгресса. 74 сенатора проголосовали за кандидатуру Рэтклиффа, в то время как 25 выступили против.

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Джону Рэтклиффу 59 лет. Он ранее занимал пост руководителя Национальной разведки США, работая в первой администрации Дональда Трампа с 26 мая 2020 года по 20 января 2021 года. До этого назначения Рэтклифф представлял интересы своего округа в Палате представителей Конгресса США в течение примерно пяти лет.

Ранее стало известно, что Шон Карран возглавил Секретную службу США. Карран приобрел известность как агент, охранявший Дональда Трампа во время попытки нападения на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Шон Карран сделает Секретную службу США еще более надежной.

ПульсХаб
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