Саудовская Аравия планирует вложить 600 миллиардов долларов в экономику США.

ДУБАЙ, Объединенные Арабские Эмираты — Наследный принц Саудовской Аравии объявил в четверг о намерении инвестиции $600 миллиардов в экономику США в течение следующих четырех лет. Эти заявления прозвучали после того, как президент Дональд Трамп ранее предложил условия для возвращения в королевство с первым официальным визитом за пределы США.

Визит Трампа в Саудовскую Аравию в 2017 году нарушил традицию, согласно которой президенты США совершают свой первый зарубежный визит в Великобританию. Это также подчеркнуло тесные отношения его администрации с правителями богатых нефтью стран Персидского залива, в то время как его одноименная компания по недвижимости заключала сделки по всему региону. Реклама

Утверждения наследного принца Мохаммеда бин Салмана, опубликованные в четверг государственным Саудовским агентством печати, появились в результате телефонного разговора с Трампом.

«Наследный принц подтвердил намерение королевства расширить свои инвестиции и торговлю с США на сумму $600 миллиардов в течение следующих четырех лет, и, возможно, на больший срок,» — говорится в отчете.

Документ не уточняет, куда могут быть направлены эти инвестиции и торговля. В последние годы США все меньше зависят от экспорта нефти из Саудовской Аравии, который долгое время являлся фундаментом двусторонних отношений. Саудовские суверенные фонды приобрели значительные доли в американских компаниях и также проявляют интерес к спортивной сфере.

Однако Саудовская Аравия в значительной степени зависит от американского оружия и оборонных систем, которые могли бы стать частью будущих инвестиций.

На момент публикации не было официального заявления Белого дома о разговоре. Также не было ясно, был ли звонок Трампа наследному принцу его первым контактом с иностранным лидером после возвращения в Белый дом. Однако это был первый случай, о котором сообщили за рубежом.

Наследный принц, фактически управляющий нефтяным королевством, также связался с госсекретарем США Марко Рубио в тот же четверг.

В понедельник после своей инаугурации, Трамп упомянул о возможности вновь посетить королевство с первым зарубежным визитом, как это было в 2017 году.

«Как правило, первый зарубежный визит был в Великобританию, но… я выбрал Саудовскую Аравию в прошлый раз, так как они согласились приобрести у нас продукции на $450 миллиардов,» — заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете. «Если Саудовская Аравия захочет еще $450 миллиардов или $500 миллиардов — учитывая инфляцию — возможно, я снова отправлюсь туда.»

Визит 2017 года положил начало многолетней блокаде Катара со стороны четырех арабских стран, включая королевство.

Трамп поддерживал тесные отношения с Саудовской Аравией, даже после того как принц Мохаммед оказался вовлечен в убийство и расчленение колумниста Washington Post Джамаля Хашогги в 2018 году, произошедшее в Стамбуле. Королевство также вело длительные переговоры с администрацией Байдена о заключении более широкого соглашения о дипломатическом признании Израиля в обмен на защиту и поддержку США.

Обещание вложить $600 миллиардов, которое превосходит валовой внутренний продукт многих стран, также следует на фоне финансовых трудностей королевства. Мировые цены на нефть остаются на низком уровне после пика пандемии коронавируса, что сказывается на доходах королевства.

В то же время, принц Мохаммед стремится продолжить свой проект в объеме $500 миллиардов в NEOM, новом городе на западе Саудовской Аравии на Красном море. Также необходимо будет построить десятки миллиардов долларов в виде новых стадионов и инфраструктуры, готовясь к проведению чемпионата мира по футболу 2034 года.

Источник: Time