Samsung уделила Android XR лишь мгновение на Unpacked, но показала, чем превзойдет Apple

Samsung намекнула на возможности ИИ Project Moohan на Galaxy Unpacked

Также было анонсировано эксклюзивное программное обеспечение от сторонних разработчиков

Презентация оказалась скромной на детали

На мероприятии по запуску Samsung Galaxy S25 компания Samsung уделила буквально несколько секунд обсуждению Project Moohan (будущей VR-гарнитуры) и Android XR, а также тому, как платформа будет использовать многомодальный ИИ для предоставления удивительных, но пока лишь расплывчатых обновлений для XR-систем. В отдельном интервью президент мобильного подразделения Samsung TM Ро сказал больше, включая один деталь, внушающую уверенность в том, что технология Samsung не потерпит крах, как Apple Vision Pro.

Отложенные ожидания

Плохие новости следуют из интервью для Bloomberg: до сих пор нет даты выхода гарнитуры или AR-очков Samsung. TM Ро подтвердил, что потребительская версия Moohan выйдет в этом году, но он не уточнил, когда именно и сколько она будет стоить. Реклама

TM Ро также сообщил, что Samsung работает над AR-очками и что они появятся, как только достигнут необходимого уровня качества и готовности, который Samsung намерена достичь как можно скорее.

Важный урок

Ро отметил, что ключевой частью запуска устройств XR станет наличие достаточного количества эксклюзивного, оригинального и ценного контента к моменту запуска. Чтобы достичь этой цели, Samsung и Google, по имеющейся информации, сотрудничают со сторонними разработчиками для создания XR-программного обеспечения для Android.

Проблема с запуском Apple Vision Pro заключалась не только в его высокой цене, но и в недостатке обоснования этой цены. Apple могла предложить некоторые впечатляющие эксклюзивные возможности, например, 3D-контент от Disney Plus, но это было недостаточно для конкуренции на уровне, который они хотели. Вывод таких устройств требует наличия уникального содержимого, что Samsung осознает, благодаря словам TM Ро.

Комментарии Ро, по крайней мере, показывают, что Samsung осознает важность программного обеспечения, но учитывая прежние разочарования от других брендов, я стараюсь оставаться осторожно оптимистичным. Пока Samsung и Google не покажут результат, я останусь в режиме ожидания, но надеюсь на их успех.

Пока мы ждем, когда Samsung покажет, что у нее приготовлено для нас в рамках Project Moohan, в 2025 году.

Источник: TechRadar