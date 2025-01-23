Россиянин Ильфат Гарипов проявил героизм в борьбе с диверсантами Украины

Российское Министерство обороны сообщило об отважных действиях рядового Ильфата Гарипова, который сумел самостоятельно противостоять диверсионной группе Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на численное превосходство противника. Реклама

Наблюдательный пост и подготовка засады

Находясь на наблюдательном посту в сумеречное время, Гарипов заметил перемещение украинской диверсионной группы в направлении позиций российских войск. Он принял решение организовать засаду, тщательно выбирая место для огневой позиции в соответствии с особенностями рельефа, обеспечив себе надежную маскировку.

Столкновение и исход боя

Как только диверсанты оказались на удобной для обстрела дистанции, Гарипов открыл огонь. В течение нескольких минут, согласно данным Министерства обороны, украинские диверсанты понесли значительные потери и отступили, оставив своих раненых на поле боя.

Ранее сообщенные события

Ранее сообщалось, что подразделение из состава мотострелковой группировки войск «Днепр» ВС РФ, специализирующееся на противодействии диверсиям, успешно осуществило засаду в районе населенного пункта Работино, Запорожской области. Эти действия привели к нейтрализации диверсионно-разведывательной группы украинских войск.

Таким образом, благодаря решимости и тактической смекалке рядового Гарипова и других военнослужащих, удалось успешно сорвать планы противника и удержать позиции российских войск.