Обзор Roberts Rambler Classic: радио в стиле 70-х с изысканным Bluetooth-динамиком.

Обзор Roberts Rambler Classic

Двухминутный обзор

Roberts Rambler Classic — это изысканное DAB+ радио, которое переносит вас в прошлое, сохраняя все преимущества современности. Этот аппарат впечатляет своим дизайном в стиле 70-х, что особенно понравится любителям ретро. Устройство оснащено элегантной кожаной ручкой, бамбуковыми боковыми панелями и блестящей решеткой динамика, что придаёт ему стильный вид. Но как же он звучит?

Я рад сообщить, что звучит он очень хорошо. Если вы слушаете в основном радиошоу или подкасты, вам понравится суперчистая воспроизводимость голосов и их разделение. И в случае с музыкой, Roberts Rambler Classic не уступает. Вы получите наслаждение от теплых басов, чистого среднего диапазона и нежных, контролируемых высоких частот, а также неожиданно высоких уровней громкости для радио такого размера. Реклама

Если хотите, можете подключить телефон к Roberts Rambler Classic по Bluetooth, и снова качество звука будет чистым и без лишней жесткости. Конечно, вы не получите мощный звук, заполняющий всю комнату, как у лучших Bluetooth-динамиков, и версия Bluetooth (4.2) устарела, но все же наличие этой функции полезно.

Для более уединенного прослушивания можно воспользоваться наушниками. Подключите лучшие проводные наушники к порту на Roberts Rambler Classic и насладитесь сбалансированным и достаточно детализированным звуком. Кроме того, имеется порт AUX для проводного прослушивания, что делает это радио довольно универсальным с точки зрения вариантов подключения.

Функции и особенности

Roberts Rambler Classic обеспечивает широкий спектр функций, доступных на кончиках ваших пальцев. Вы можете переключаться между DAB+, DAB и FM радио, выбирать до 40 предустановок станции, настроить будильник или даже подобрать звук по вашему вкусу с помощью встроенных параметров эквалайзера.

Это радио можно использовать как от сети, так и в дороге благодаря наличию слота для перезаряжаемой батареи. Однако сама батарея продается отдельно, так что за мобильность придётся доплатить. В отношении цены, это радио не из дешевых, с ценником около £179, хотя это компенсируется высоким качеством сборки и аудио.

Дизайн и удобство использования

Этот радиоприемник прост в использовании, отчасти благодаря наличию удобного ЖК-дисплея. Выбирайте нужные настройки, станции, уровень громкости и типы подключений, используя тактильные ручки наверху радио. Дисплей предоставляет информацию о радиошоу или контенте, передаваемом по Bluetooth.

Подводя итог, Roberts Rambler Classic — это элегантное, стильное DAB+ радио с впечатляющими функциями и качеством звука. Оно не из дешевых, и необходимость покупать батарею отдельно не является идеальной, но это не мешает Rambler Classic быть отличным продуктом в целом. Если вы ищете радио для своей кухни, я могу смело рекомендовать эту модель.

Источник: TechRadar