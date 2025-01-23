Путин проведет обсуждение с правительством по итогам реформы контроля и надзора.

Президент Российской Федерации Владимир Путин собирается провести видеоконференцию с членами кабинета министров. Главный вопрос совещания будет сосредоточен на повышении эффективности контрольно-надзорной деятельности.

В последние годы российское правительство активно сокращает число проверок бизнеса. Основное внимание уделяется предупреждению нарушений, а также отмене устаревших и неактуальных нормативов в различных секторах экономики. Реклама

На заседании с докладами о результатах данных реформ выступят вице-премьер Дмитрий Григоренко и генеральный прокурор Игорь Краснов, недавно переназначенный на свой пост. Вместе с основной темой, планируется обсудить и другие важные вопросы, касающиеся текущей повестки.

Ранее Владимир Путин подчеркнул ожидания от правительства в отношении разработки программы развития экономики, которая должна быть представлена в первой половине 2025 года. Президент акцентировал внимание на важности структурных изменений в экономике и мерах поддержки для бизнеса.