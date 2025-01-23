Психолог Райх: артисты нередко трансформируют свой образ, опасаясь утратить актуальность

Недавно российская певица под сценическим именем Глюкоза, также известная как Наталья Чистякова-Ионова, привлекла внимание общественности своим новым внешним видом. Артистка окрасила волосы в синий цвет и добавила себе две пары бровей.

Психолог Наталия Райх объясняет такой шаг желанием певицы привлечь внимание к своей персоне. Она предполагает, что это может быть лишь началом изменений, которые артистка планирует реализовать для повышения своей популярности. Реклама

Эксперт утверждает, что у многих артистов, которые достигли сорока лет, появляется страх перед изоляцией от публики и утратой популярности. Именно поэтому некоторые из них решаются на радикальные перемены в своей внешности, чтобы подогреть интерес к своей персоне в обществе.

По словам психолога, для артиста важно не только музыкальное творчество, но и создание уникального образа, который помог бы привлечь и удержать поклонников. Это часто служит залогом коммерческого успеха и востребованности.

Ранее нарколог Василий Шуров выразил мнение, что Глюкоза, вероятно, не сталкивалась с борьбой против зависимости от запрещённых веществ.