Масштабы взлома PowerSchool растут: пострадали данные 62 миллионов учеников

Новые данные о взломе PowerSchool указывают на пострадавших 62 миллиона студентов и более 9 миллионов учителей

Взлом PowerSchool оказался более серьезным, чем ожидалось. Согласно новым отчетам, атака повлияла на более чем 62 миллиона студентов и 9 миллионов учителей. Реклама

В конце декабря угроза исходила от неизвестного злоумышленника, который, используя украденные учетные данные, получил доступ к платформе PowerSchool Student Information System (SIS). Злоумышленник воспользовался инструментом поддержки клиентов «экспорт данных» для извлечения таблиц баз данных «Студенты» и «Учителя», которые затем были украдены.

В результате атаки были похищены имена, адреса, а в некоторых районах — номера социального страхования, личная информация, медицинские данные и оценки.

Продолжающееся расследование

С тех пор стало известно, что были украдены личные данные более 62 миллионов студентов и 9 миллионов учителей. Взлом коснулся более 6 тысяч школ в США, Канаде и других странах. Числа были опубликованы в запросе выкупа, отправленном компании PowerSchool.

Наиболее пострадали Toronto District School Board, Peel District School Board и Dallas Independent School District.

Компания PowerSchool отказалась давать комментарии по поводу этих новых данных, так как расследование продолжается. Однако они отметили, что тип утекших данных варьируется в зависимости от района, поскольку школы сами решают, какие данные хранить в базе исходя из политик района или штата.

«Поэтому считается, что менее четверти пострадавших студентов были затронуты утечкой номера социального страхования», — говорится в заявлении BleepingComputer.

Компания PowerSchool заверила, что они заботятся о студентах, учителях и их семьях, а также обязались поддержать пострадавших. Они предложат два года бесплатной защиты личности и мониторинга кредитов для всех затронутых студентов и учителей.

Источник: TechRadar