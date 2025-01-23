Почему мемные монеты Трампа вызвали обеспокоенность у криптоэкспертов и юристов

В ноябре, когда Дональд Трамп стал президентом, многие энтузиасты криптовалют праздновали его победу. Они ожидали, что Трамп выполнит обещания по поддержке индустрии криптовалют за счет дерегуляции и легитимизации криптопредпринимателей. Незадолго до его инаугурации в Вашингтоне состоялся Crypto Ball, где лидеры отрасли отметили свое новое положение в политических кругах.

Однако во время этого мероприятия Трамп удивил почти всех, объявив в сети о запуске новой криптовалюты под названием TRUMP. Эта валюта, известная как мемной монетой, не имеет внутренней стоимости, а ее цена зависит от спроса покупателей и продавцов. Фанаты Трампа и спекулянты смогли заработать миллиарды долларов на продажах, что обогатило создателей валюты, компаний, связанных с организацией Трампа, на миллиарды на бумаге. Уже на следующий день после выхода валюты Мелания Трамп анонсировала свою собственную мемную монету, которая также пережила всплески и падения в цене. К среде TRUMP оказалась на 25 месте среди самых ценных криптовалют в мире, хотя ее цена снизилась с максимума в $75 до примерно $43. Реклама

Мемные монеты Трампа привлекли внимание к криптовалютам и привели в эту сферу немало новичков. Для некоторых запуск монет обозначал намерение Трампа поддержать развитие криптовалют. Однако многие в индустрии отреагировали с недоверием, считая это способом лично обогатиться за счет своих сторонников. Команда Трампа владеет по меньшей мере 80% предложения монеты, что дает им возможность влиять на ее цену. Хотя им запрещено продавать эти активы в течение нескольких месяцев, продажа значительного объема монет могла бы обрушить рынок и принести убытки обычным пользователям.

Инсайдеры крипторынка опасаются, что такие монеты сделают индустрию еще более подозрительной для общественности, которая уже сталкивается с мошенничествами и недобросовестными игроками. Как отмечает исследователь криптовалют Анджела Волч, «индустрия криптовалют поставила у власти человека, чей первый шаг — это подчеркнуть и воспользоваться возможностями обмана в криптосфере. Это просто позорно.»

Трамп минимизирует свою роль в запуске монеты, заявив на пресс-конференции 21 января: «Я мало что знаю об этой монете, кроме того, что я ее запустил.» Организация Трампа и Белый дом не дали комментариев по запросу о ситуации.

Некоторые политики и правоведы выражают озабоченность этическими и геополитическими аспектами таких монет, считая их потенциальным инструментом взяточничества и конфликта интересов. Юрист Пуджа Олхавер отмечает, что «эти монеты открывают канал для получения Трампом финансовых преимуществ от иностранных противников, нарушая интересы американского общества.»

Что такое мемная монета? TRUMP и MELANIA — это мемные монеты: криптовалюты, создаваемые предпринимателями из кода, который распространяется в блокчейне. Их ценность зависит от уверенности людей в проекте и их готовности вкладывать деньги. В стремлении вызвать интерес к таким монетам команды обычно используют популярные мемы, которые многими людьми распространяются и видоизменяются в социальных сетях.

Dogecoin и Shiba Inu — примеры подобных валют, причем Dogecoin особенно популяризирован Илоном Маском, чьи сообщения в соцсетях часто приводили к скачкам цены. Отсутствие внутренней стоимости делает мемные монеты особенно волатильными и спекулятивными, поскольку, вложенные средства могут быстро принести прибыль или обернуться полной потерей.

Поклонники Трампа часто используют мемы как инструмент маркетинга. Во время его предвыборной кампании команда создателей контента активно продвигала про-трамповские мемы в социальных сетях. Летом, неофициальные монеты, такие как Pepe (TRUMP) и Maga People Token (PEOPLE), поднимались и падали, причём некоторые воспринимали их как индикатор шансов Трампа на победу.

Трамп также имел опыт заработка на криптовалютах. В 2022 году он начал продажу NFT трейдинг-карт и заработал на них миллионы, согласно данным о финансовых раскрытиях. В сентябре он запустил платформу World Liberty Financial для криптовалют, которая еще не начала работу.

Запуск TRUMP состоялся 18 января, за два дня до его вступления в должность. Монету выпустила компания CIC Digital LLC, аффилированная с организацией Трампа, на фоне празднования Crypto Ball. Ник О’Нил, предприниматель из криптосферы, присутствовавший на мероприятии, опубликовал видео, в котором отметил, что мало кто в зале был осведомлен о запуске токена.

На следующий день произошла массовая гонка за покупками и продажами токена, что породило разные побочные эффекты. Блокчейн Solana и биржа Coinbase, поддерживающие сделку с токеном, испытали задержки в течение нескольких часов. Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг заявил, что «не ожидал такого уровня всплеска.»

В течение суток управляющая команда токена, во главе с CIC Digital, владела токенами, которые стоили на бумаге 51 миллиард долларов. Позже Мелания Трамп выпустила свою монету, MELANIA, что на миллиарды сократило рыночный капитал TRUMP, так как трейдеры, казалось, начали продавать активы для вложения средств в новую валюту.

Некоторые из верных сторонников Трампа в криптоиндустрии обвиняют его в хищническом поведении. На фоне декларируемого идеала децентрализации крипты, команда Трампа контролирует 80% предложения TRUMP. Блокчейн-аналитическая компания Bubblemaps обнаружила, что 89% предложения токена MELANIA сосредоточено в одном криптовалютном кошельке.

«Авторитет Трампа полностью разрушен,» — отметил инвест-менеджер Майкл А. Гайед. Бывший директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи заявил, что «никто честно не может считать это полезным для нашего общества.»

Внешние критики также выражают этические опасения. Трамп теперь имеет прямое участие в индустрии, регулирование которой находится во главе его обязанностей. Представители компаний, аффилированных с его бизнесом, заявляют, что токены Трампа — это «не инвестиции или ценные бумаги, а выражение поддержки.» Финансовый успех Трампа в криптосфере может, по мнению критиков, лишить его стимула бороться с недостатками индустрии, что может привести к падению цен на его токены на миллиарды долларов.

Некоторые критики опасаются, что такие токены могут представлять угрозу национальной безопасности, так как позволяют иностранным агентам приобретать крупные объёмы токенов для влияния на принятие решений Трампа. Эти агенты могут использовать криптографические техники, чтобы скрывать свою идентичность от всех, кроме Трампа.

Основоположники американской конституции пытались предотвратить такие конфликты интересов с помощью эмолументовых поправок в Конституции, которые запрещают президенту обогащаться за счет своего положения. Некоторые утверждают, что поскольку выпуск токенов Трампа произошел до его инаугурации, он действовал как частное лицо.

Однако, до тех пор, пока Трамп владеет частью токенов, существует серьёзный конфликт интересов, говорит Олхавер. Она также считает, что появление мемных токенов может угрожать общественному пониманию сути денег: «Очень просто использовать свой статус и влияние для создания новой формы денег и ее легитимизации. Важно, чтобы наши национальные общественные блага служили общей пользе.»

Источник: Time