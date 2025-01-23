Плохие новости: компании редко возвращают данные, платя выкуп хакерам

Исследование компании Hiscox: большинство фирм, оплачивающих выкуп, не получают свои данные в полном объеме

Жертвы испытывают потерю репутации

Многие компании теряют клиентов и деловых партнеров

С увеличением количества атак программ-вымогателей, способ реагирования компании становится решающим для восстановления и минимизации ущерба. Реклама

Новое исследование компании Hiscox показало, что оплата выкупа, как правило, не выгодна для пострадавшей компании. В большинстве случаев компании не получают обратно свои данные, даже если выкуп был выплачен.

Исследование показало, что только 7% фирм полностью восстановили данные. При этом у каждой десятой компании, выплачивавшей выкуп, данные все равно были утекшими в сеть.

Угрозы для репутации

Помимо очевидных финансовых потерь и стресса, атаки программ-вымогателей также отрицательно сказываются на репутации пострадавших компаний. В исследовании выяснилось, что из тех, кто подвергся атакам за последние 12 месяцев, 47% назвали привлечение новых клиентов более сложной задачей, а 43% заявили о потере клиентов.

«Хакеры шантажируют репутацией – и ни один бизнес не слишком мал, чтобы не оказаться в опасности,» — сказала Алана Мьюир, глава отдела кибербезопасности в Hiscox UK.

Большинство компаний обеспокоены этой проблемой, и 61% организаций считают, что урон репутации от кибератаки может значительно повредить их бизнесу.

В 2024 году исследование показало, что более трети (38%) компаний, подвергшихся кибератакам, также столкнулись с негативной публичностью, что привело к ухудшению репутации бренда, и 21% потеряли деловых партнеров, что показывает, насколько разрушительными могут быть такие атаки, даже помимо непосредственных последствий.

Эти новости появились вскоре после того, как правительство Великобритании начало консультацию по вопросу о запрете выплат выкупа государственными учреждениями в случае атак программ-вымогателей, чтобы снизить привлекательность критической инфраструктуры для злоумышленников и нарушить источники их доходов.

Источник: TechRadar