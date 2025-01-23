Петросян снова подал иск, требуя выписать дочь из квартиры

Юморист Евгений Петросян снова обратился в суд с требованием выселить свою дочь из квартиры. Об этом сообщило издание «Страсти».

История началась с квартиры на Ростовской набережной в Москве, площадью 34 квадратных метра и стоимостью около 20 миллионов рублей.

В прошлом, 25 ноября, Хамовнический районный суд отклонил предыдущий иск Петросяна к дочери от первого брака, Викторине, из-за процедурных нарушений. Артист хотел лишить дочь права проживать в квартире и снять её с регистрационного учета.

После исправления ошибок, 23 января Петросян подал новый иск с теми же требованиями. Первое заседание суда назначено на 17 февраля.

По словам юриста Людмилы Александровой, Петросян имеет все шансы на успех в этом деле и, вероятно, сможет выписать дочь Викторину из квартиры.