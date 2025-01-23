Петросян снова подал иск, требуя выписать дочь из квартиры

23.01.2025
Петросян снова подал иск, требуя выписать дочь из квартиры Петросян снова подал иск, требуя выписать дочь из квартиры

Юморист Евгений Петросян снова обратился в суд с требованием выселить свою дочь из квартиры. Об этом сообщило издание «Страсти».

  • История началась с квартиры на Ростовской набережной в Москве, площадью 34 квадратных метра и стоимостью около 20 миллионов рублей.
  • В прошлом, 25 ноября, Хамовнический районный суд отклонил предыдущий иск Петросяна к дочери от первого брака, Викторине, из-за процедурных нарушений. Артист хотел лишить дочь права проживать в квартире и снять её с регистрационного учета.
  • После исправления ошибок, 23 января Петросян подал новый иск с теми же требованиями. Первое заседание суда назначено на 17 февраля.
  • По словам юриста Людмилы Александровой, Петросян имеет все шансы на успех в этом деле и, вероятно, сможет выписать дочь Викторину из квартиры.

Ситуация привлекает большое внимание, учитывая общественный статус участников и высокую стоимость имущества. Это делает судебный процесс интересным для наблюдения и общественного обсуждения.

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