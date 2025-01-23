Приложение Perplexity теперь доступно как мобильный помощник на Android

Perplexity перевела свой «двигатель ответов» на Android, превратив его в мобильного помощника. Новый ассистент способен отвечать на общие вопросы и выполнять различные задачи, такие как написание писем, установка напоминаний, бронирование ужинов и многое другое.

Кроме того, он является мультимодальным, что позволяет задавать ему вопросы о содержимом экрана или использовать камеру телефона, чтобы «увидеть» окружающую обстановку. В примере, приведенном Perplexity, пользователь поручает ассистенту заказать такси. После указания пункта назначения ассистент автоматически открывает приложение Uber с доступными вариантами поездок. Реклама

Я попробовал его сам, и это действительно интересно. Когда я попросил «включить хороший подкаст», мой телефон запустил последний эпизод The Joe Rogan Experience на YouTube. Все сработало довольно быстро, хоть выбор может быть спорным.

Используя камеру телефона, помощник Perplexity успешно идентифицировал промо-набор Pokémon, который я получил в Happy Meal от McDonald’s (пожалуйста, не осуждайте). Это впечатляюще, учитывая, что акция началась всего пару дней назад. Он также помог мне написать и отправить сообщение родственнику, используя данные из контактов.

На фоне анонса Samsung о выпуске Galaxy S25 с поддержкой Gemini, Google объявила, что ее AI-помощник способен выполнять задачи в нескольких приложениях и обрабатывать мультимодальные запросы.

Однако ассистент Perplexity не работает во всех приложениях и не поддерживает все функции. Например, он не может получить доступ к Slack или Reddit, а также не позволяет оставлять комментарии под видео на YouTube. В настоящее время, по словам представителя Perplexity Сары Платник, ассистент поддерживает Spotify, YouTube, Uber, а также приложения для электронной почты, сообщений и часы. «Мы продолжаем добавлять поддержку для новых приложений и функций, так что это только начало», — добавляет Платник.

Включить ассистента можно через приложение Perplexity, предлагающее заменить стандартного ассистента на вашем телефоне на Perplexity. Затем можно провести пальцем вверх в левом углу экрана или удерживать кнопку «домой», чтобы получить доступ к ассистенту.

Однако на iPhone он пока недоступен. «Если Apple предоставит необходимые разрешения, мы сделаем это возможным», — говорит Платник.

Источник: TheVerge