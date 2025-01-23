Трамелл Тиллман намекает на трудности Сета Мильчика во 2 сезоне «Severance» на Apple TV

«Разделение»: Трамелл Тиллман рассказывает, чего ожидать от Сета Мильчика во втором сезоне

Сериал «Разделение» продолжает радовать поклонников новой сюжетной линией, и актер Трамелл Тиллман уже подогрел интерес к тому, что ждет его персонажа Сета Мильчика во втором сезоне. Реклама

Сразу же, в первой серии нового сезона на Apple TV Plus, становится ясно, что Мильчик заменяет Хармони Кобел в качестве нового начальника «Разделенного этажа». Это значительное повышение для него, ведь Хармони была уволена в финале первого сезона. Сет теперь управляет подразделением, где работает Марк и другие члены команды «Уточнение макроданных».

Однако, несмотря на радость от продвижения, этот шаг не лишен проблем. В прошлом сезоне Мильчик всегда мог скрыться за спиной Хармони, если что-то шло не так. Теперь же вся ответственность ложится на его плечи, и это вызывает немало сложностей для его авторитета и навыков управления.

Трамелл Тиллман отмечает, что его персонаж оказывается в совершенно новой для себя роли лидера, к которой он не совсем готов: «Он должен многое сделать», — размышляет Тиллман. «Сет был быстро назначен на эту должность. В конце первого сезона мы остались без управляющего Разделенным этажом, и я остался единственным кандидатом. И хотя Хармони была замечательным наставником, теперь Сет должен самостоятельно брать на себя ответственность и справляться с новыми вызовами».

Во втором сезоне ставки высоки, и Тиллман задается вопросом, сможет ли его персонаж справиться с этой ролью: «Эта новая позиция лидера для него внове, и я думаю, что часть его самого не уверена, готов ли он. Посмотрим, сумеет ли он оправдать ожидания».

Материал подготовлен без спойлеров, однако мы советуем поклонникам сериала настоять на просмотре всех серий, чтобы в полной мере насладиться событиями и новыми интригами, которые приготовил второй сезон «Разделения».

Источник: TechRadar