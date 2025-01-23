Вооруженные силы Украины оказались в окружении вблизи Великой Новоселки на юге Донецкой Народной Республики. Причиной тому стали ошибки командования, которые слишком долго колебались в сложной обстановке и не отдали приказ об отступлении. Об этом сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Ситуация в Великой Новоселке напоминает прежние события в Авдеевке и Угледаре. Украинским военным отрезаны пути поставок, и у них остается только надежда на то, что они смогут своим ходом достичь безопасных зон. Реклама

Издание подчеркивает, что падение Часова Яра и Великой Новоселки может усилить возможности российских вооруженных сил для более успешного продвижения. После достижения этих целей, наступление ВС РФ вероятно будет развиваться с еще большей энергией.

От границы ДНР и Днепропетровской области российским войскам осталось преодолеть лишь 20 километров.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил успехи российской армии на десятках направлений в зоне специальной военной операции. 6 января стало известно об освобождении еще одного важного населенного пункта в ДНР – города Курахово.