Nvidia GeForce RTX 5090: суперкар среди видеокарт

Nvidia GeForce RTX 5090: Краткий обзор

Nvidia GeForce RTX 5090 – это видеокарта, которая впечатляет своей мощностью и функциональностью. Однако, несмотря на все её плюсы, возникает вопрос: действительно ли она необходима для большинства пользователей?

Прежде всего, стоит отметить, что в зависимости от рабочих нагрузок, она может обеспечить до 50% улучшения производительности по сравнению с GeForce RTX 4090. В среднем же прирост составляет примерно 21%. Эти показатели делают её лучшим выбором, если ориентироваться только на чистую производительность. Реклама

Однако ситуация становится сложнее, если учитывать энергоэффективность. Владельцы такой карты, скорее всего, заинтересованы в максимальной производительности без тщательного учёта энергоэффективности. Её высокая мощность делает её привлекательной для многих.

Ценовая политика Nvidia, составляющая $1999, вызывает вопросы, но вряд ли оттолкнёт настоящих энтузиастов. Такая цена оправданна, учитывая очередь из желающих приобрести этот продукт.

В большинстве случаев, покупатели получают то, за что платят, особенно если это профессионалы в сфере креатива или исследований в области ИИ. Геймеры также оценят улучшения в производительности, особенно в 8K-играх, даже без учёта Multi-Frame Generation.

Последнее слово остаётся за самим покупателем, и те, кто выбирает NVIDIA RTX 5090, точно знают, за что они платят. Даже без DLSS 4, карта предлагает серьёзные улучшения по сравнению с RTX 4090.

Если RTX 5090 будет придерживаться заявленной цены, это будет значительное вложение. Однако в случае увеличения цены из-за спекуляций, решение о покупке может потребовать более тщательного анализа.

Nvidia GeForce RTX 5090: Цена и доступность

Цена: $1999 / £1939 / AU$4039 для Founders Edition

$1999 / £1939 / AU$4039 для Founders Edition Поступление в продажу: 30 января

30 января Доступность: США, Великобритания и Австралия на момент запуска

На данный момент реальная цена карты может значительно превысить рекомендованную в розницу, принимая во внимание любителей высоких технологий, готовых доплачивать за новинку.

Nvidia GeForce RTX 5090: Технические характеристики и возможности

Первая графическая карта с GDDR7 VRAM и PCIe 5.0

Слегка сниженные частоты

Высокое потребление энергии в 575W

Эта карта предложена с совершенно новыми характеристиками, включая память GDDR7 и интерфейс PCIe 5.0, которые обеспечивают значительное превосходство над предшественниками.

Основная часть – GDDR7, которая показывает на 33% более высокие скорости передачи данных. Увеличение объема памяти до 32GB и более широкая шина памяти 512-bit делает эту карту первой в своём классе для 8K-гейминга.

При 4K-гейминге можно ожидать быстрые результаты даже при безупречном рендеринге без использования технологий повышения разрешения.

Nvidia GeForce RTX 5090: Дизайн

Тонкий дизайн с использованием двухслотового форм-фактора

Улучшенная система охлаждения

Nvidia изменила подход к дизайну, отказавшись от монолитной схемы PCB в пользу сегментации. Это позволяет улучшить систему охлаждения за счёт более эффективного прохождения воздуха через карту, уменьшая ширину и делая её легче.

Nvidia GeForce RTX 5090: Производительность

Самая мощная графическая карта на рынке

На порядок быстрее, чем RTX 4090

Возможность играть в 8K

Карта Nvidia GeForce RTX 5090 показывает значительное улучшение производительности, включая прирост в некоторых задачах до 50% по сравнению с предшественником. В среднем её прирост составляет 21% по сравнению с RTX 4090.

Допустимые показатели мощности требуют адекватного охлаждения, но вы можете быть уверены, что получаете передовую производительность за свои деньги.

Заключение

Nvidia GeForce RTX 5090 – это отличный выбор для тех, кто нуждается в максимальной производительности. Её цена высока, но за такую мощность это вполне оправдано. Тем не менее, учитывайте стоимость электроэнергии и потенциальную необходимость обновления вашего блока питания.

Источник: TechRadar