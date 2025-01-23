В Call of Duty: Black Ops 6 появится новая карта зомби, враги и удивительное оружие.

23.01.2025
В Call of Duty: Black Ops 6 появится новая карта зомби, враги и удивительное оружие. В Call of Duty: Black Ops 6 появится новая карта зомби, враги и удивительное оружие.

  • Call of Duty: Black Ops 6 – запуск второго сезона

    Второй сезон Call of Duty: Black Ops 6 начнется 28 января и предложит игрокам множество новинок как в мультиплеере, так и в зомби-режиме.

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  • Новая карта и контент в зомби-режиме

    Одним из главных нововведений станет карта «Гробница». События карты развиваются после завершения миссий на карте «Цитадель мертвых». Главные герои Вивер, Майя, Карвер и Грей отправляются в таинственные подземные катакомбы, продолжая борьбу с Темным Эфиром.

    Коммуникационная команда, состоящая из любимых персонажей С.А.М., Равенова, Пека, Раптора Один и Штрауса, будет оказывать поддержку. В компании с ними появится призрак сэра Арчибальда, исследователя из 1908 года, чье экспедиция в этот район закончилась провалом.

    «Гробница» начинается на археологической площадке, постепенно открывая древние неолитические катакомбы, величественные гробницы, храм с ловушками и подземный храм, ведущий в мистический мир Темного Эфира.

  • Враги и новое вооружение

    На карте появится новый враг — Имитация шока, маскирующийся под ключевые предметы и атакующий электрическим разрядом. Зомби также получили новые облики, выполненные в стиле древних рабочих, жрецов и охранников.

    В «Гробнице» можно найти новое чудо-оружие — Ледяной Посох, обладающий мощной замораживающей атакой и возможностью восстановления союзников на расстоянии. Завершившие основную задачу карты получат скин «Ледоруб X91», 5000 XP и уникальную визитку.

  • Новые перки и голлобонусы

    Возвращается автомат с перком «Восприятие смерти» из Black Ops 4. Теперь он позволяет видеть врагов сквозь стены и обладает новыми функциями. Также добавляются три новых голлобонуса: «Смертельное спадение», существенно увеличивающий частоту выпадения материалов и оборудования, «Измененный хаос», сокращающий время перезарядки модификаторов амуниции, и «Кряканарок», превращающий зомби в смешных резиновых уток.

  • Новые режимы и возможности

    Направленный режим, который поможет пройти основное задание, ожидается вместе с обновлением середины сезона.

Попробуйте Call of Duty: Black Ops 6 на ПК, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4.

Источник: TechRadar

ПульсХаб
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