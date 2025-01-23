В Call of Duty: Black Ops 6 появится новая карта зомби, враги и удивительное оружие.

Второй сезон Call of Duty: Black Ops 6 начнется 28 января и предложит игрокам множество новинок как в мультиплеере, так и в зомби-режиме. Реклама

Новая карта и контент в зомби-режиме

Одним из главных нововведений станет карта «Гробница». События карты развиваются после завершения миссий на карте «Цитадель мертвых». Главные герои Вивер, Майя, Карвер и Грей отправляются в таинственные подземные катакомбы, продолжая борьбу с Темным Эфиром.

Коммуникационная команда, состоящая из любимых персонажей С.А.М., Равенова, Пека, Раптора Один и Штрауса, будет оказывать поддержку. В компании с ними появится призрак сэра Арчибальда, исследователя из 1908 года, чье экспедиция в этот район закончилась провалом.

«Гробница» начинается на археологической площадке, постепенно открывая древние неолитические катакомбы, величественные гробницы, храм с ловушками и подземный храм, ведущий в мистический мир Темного Эфира.