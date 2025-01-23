Трамп снова в центре внимания: как криптовалюта делает ставку на его возвращение!

Закрытые банковские счета и давление на криптоиндустрию

28 марта 2023 года Flagstar Bank, приобретатель Signature Bank, уведомил мою компанию о том, что они не возьмут на себя наш банковский счет. Они также закрыли счета, не связанные с криптовалютой, которые я открыл для своей семьи. Fluence стала одной из многих компаний, пострадавших от закрытия банковских счетов в рамках инициативы «Chokepoint 2.0» администрации Байдена, которая направлена против криптовалют. Реклама

Конец несправедливым действиям в отношении криптовалют

Другие основатели компаний столкнулись с большими трудностями из-за давления со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая требовала закрыть проекты, хотя они уже отошли от них. Явным примером действий администрации Джо Байдена стала целенаправленная работа против компаний, наиболее соответствующих требованиям, таких как Coinbase, что указывало на использование SEC против криптоиндустрии и на регулирование посредством применения наказаний. Комиссар SEC Хестер Пирс открыто выступала против таких методов.

В ответ на жесткие меры, криптовалютная отрасль собрала более 200 миллионов долларов для поддержки избрания законодателей, выступающих за криптовалюту. После первоначальной неуверенности в отрасли, бывший президент Дональд Трамп осознал масштабы и потенциал этого сектора и поддержал его в своей кампании, назначив Дэвида Сакса на новую должность куратора по криптовалюте.

Переход к дружественной администрации США для криптоиндустрии

Администрация Трампа планирует объявить о создании стратегического резерва биткоина, а также рассматривает возможность отмены налогов на прирост капитала для проектов, находящихся в США, что может повернуть вспять отток талантов и проектов за рубеж и позволить банкам безопасно работать с криптовалютами.

Кроме того, эта администрация, дружественная к инновациям, стремится снизить затраты, что должно вызвать интерес к различным децентрализованным предложениям, таким как облачные сервисы, которые могут сэкономить до 75% из тех 8 миллиардов, которые правительство в настоящее время тратит на облачные услуги гигантов Amazon, Google и Microsoft.

Блокчейн и криптовалюты останутся с нами, и шаги, предпринимаемые этой администрацией, обеспечивают лидерство США в этом важном секторе. За последние годы проекты продолжали развиваться, и с поддержкой администрации Трампа они готовы сделать большие шаги в принятии криптовалют. Мы воодушевлены возможностями для предпринимателей сосредоточиться на создании инноваций без опасений судебных преследований или блокировки доступа к средствам со стороны государства.

Это не просто бизнес; для криптоиндустрии это личное.

Источник: Financemagnates