Житель Нижнего Новгорода получил компенсацию за неиспользованный отпуск за 12 лет работы

Житель Нижнего Новгорода разрешил конфликт с работодателем после 12 лет работы без отпусков

Житель Нижнего Новгорода, проработавший в компании по уборке и утилизации отходов более десяти лет без единого дня отпуска, сумел получить компенсацию после ухода с работы. Информация об этом поступила от региональной прокуратуры. Реклама

По данным проверки, проведенной надзорными органами, с июля 2011 года по декабрь 2023 года мужчина продолжал трудиться на предприятии, не воспользовавшись ни одним своим отпускным днём. После увольнения работодатель отказался выплатить ему законную компенсацию за неиспользованные отпуска, сумма которой превысила два миллиона рублей. В результате этого бывший сотрудник обратился за поддержкой в прокуратуру.

Проверка выявила нарушение, и прокуратура направила представление руководству компании. После этого долг был возмещён. Более того, правоохранительные органы инициировали уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев установленных законом выплат» Уголовного кодекса РФ.

Ранее эксперт Наталья Антропова рассказала, как можно увеличить отпуск в 2025 году. Она порекомендовала комбинировать отпускные дни с январскими или майскими праздниками для максимального продления отдыха.

Этот случай подчёркивает важность защиты трудовых прав работников и демонстрирует возможности, которые предоставляет прокуратура для восстановления справедливости в трудовых спорах.