Журналистка телеканала «78» из Санкт-Петербурга подверглась нападению во время репортажа.

23.01.2025
Журналистка телеканала «78» из Санкт-Петербурга подверглась нападению во время репортажа. Журналистка телеканала «78» из Санкт-Петербурга подверглась нападению во время репортажа.

В Санкт-Петербурге произошел инцидент во время журналистского задания: корреспондента телеканала «78» Анастасию Курочкину атаковал владелец собаки, стоило ей сделать репортаж о запертом в машине животном. И о случившемся сообщили не только в СМИ, но и в ГСУ СК РФ по городу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, сопряженной с насилием (ч. 3 ст. 144 УК РФ).

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Согласно информации следствия, 22 января на 27-й линии Васильевского острова съемочная группа телеканала выполняла задание редакции. Владелец собаки забрал питомца из машины и, отвечая на вопрос корреспондентки о причине долгого нахождения животного в автомобиле, ударил девушку рукой по лицу.

В редакции телеканала «78» уточнили, что силы удара хватило, чтобы повредить корреспондентке нос, из которого сразу начала течь кровь.

ПульсХаб
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