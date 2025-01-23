Журналистка телеканала «78» из Санкт-Петербурга подверглась нападению во время репортажа.

В Санкт-Петербурге произошел инцидент во время журналистского задания: корреспондента телеканала «78» Анастасию Курочкину атаковал владелец собаки, стоило ей сделать репортаж о запертом в машине животном. И о случившемся сообщили не только в СМИ, но и в ГСУ СК РФ по городу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, сопряженной с насилием (ч. 3 ст. 144 УК РФ). Реклама

Согласно информации следствия, 22 января на 27-й линии Васильевского острова съемочная группа телеканала выполняла задание редакции. Владелец собаки забрал питомца из машины и, отвечая на вопрос корреспондентки о причине долгого нахождения животного в автомобиле, ударил девушку рукой по лицу.

В редакции телеканала «78» уточнили, что силы удара хватило, чтобы повредить корреспондентке нос, из которого сразу начала течь кровь.