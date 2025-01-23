В Украине мужчины попытались вызвать полицию в квартиру с заложенной бомбой.

В Житомире задержаны два злоумышленника, которые пытались устроить теракт, заманив полицейских в заминированную квартиру с помощью ложного вызова. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Задержание преступников

Два 19-летних молодых человека обратились в полицию, сообщив о происшествии в одной из арендованных квартир многоэтажного дома. Как выяснилось в ходе следствия, их целью было взорвать приехавших на вызов правоохранителей. Реклама

Обнаруженное устройство

В помещении была найдена взрывчатка, замаскированная в игрушке. Также полицейские обнаружили термос с опасным веществом и два мобильных телефона, с помощью которых преступники намеревались активировать взрывное устройство и следить за ситуацией.

Возможное наказание

Молодые люди обвиняются в подготовке теракта. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Специалисты продолжают расследование, пытаясь выяснить все подробности данного дела и мотивы преступников.

Заключение

Ситуация в Житомире напоминает о важности бдительности и оперативных действий правоохранителей. Преступники задержаны, но гражданам остается быть внимательными и осведомленными о возможных угрозах.