Министерство внутренних дел предложило уменьшить количество необходимых документов при задержании водителя в состоянии алкогольного опьянения.

23.01.2025
Министерство внутренних дел предложило уменьшить количество необходимых документов при задержании водителя в состоянии алкогольного опьянения. Министерство внутренних дел предложило уменьшить количество необходимых документов при задержании водителя в состоянии алкогольного опьянения.

Министерство внутренних дел Российской Федерации предложило оптимизировать количество документов, которые требуется составлять при выявлении водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает издание «МВД Медиа».

Суть предложения заключается в сокращении количества документации, необходимой для оформления случаев управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Это предложение стало результатом анализа правоприменительной практики в сфере обеспечения безопасности на дорогах, который провело МВД России. На его основе был подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

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В настоящее время, как указывает МВД, при выявлении водителя в состоянии опьянения требуется оформить от трех до пяти различных процессуальных документов. Среди обязательных — протокол об отстранении от управления и протокол о задержании транспортного средства. Однако проведенный анализ показал, что в ряде случаев такая обильная документация оказывается излишней.

Инициатива нацелена на оптимизацию работы должностных лиц, связанной с обеспечением безопасности дорожного движения. Упрощение процедуры оформления документов позволит сделать процесс более эффективным и сконцентрироваться на основных задачах, направленных на безопасность на дорогах.

ПульсХаб
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