Мои любимые печенья сделаны из остатков теста

Одно из моих первых воспоминаний о рождественской выпечке связано с тем, как моя мама вырезала из теста для сахарного печенья разные формы, а затем собирала остатки и раскатывала их снова. Повторяя этот процесс, ком теста становился все меньше и жестче. В детстве у меня не хватало терпения на это занятие. Теперь, когда я пеку вместе с моими детьми, мы подходим к этому немного иначе. Мы считаем остатки теста полноценными печеньями и выпекаем их так, как есть.

Получившиеся печенья я называю «обрезками». Они имеют нерегулярные формы и содержат в себе очертания рук пряничных человечков и шляп снеговиков. Я не собираю их в ком и не раскатываю заново; просто вырезаю нужные формы (или поручаю это детям) и укладываю все на противень. Красивые печенья идут на один противень, чтобы их можно было аккуратно украсить и с заботой подготовить к подаче или дарению, а обрезки идут на другую сторону, чтобы полить глазурью и съесть просто так. Реклама

Обрезки решают несколько мелких проблем одновременно. Во-первых, это избавляет от скучного процесса постоянного перекатывания остатков теста в меньшие и меньшие пласты для печенья. Это может занять целую вечность, когда все уже нетерпеливо жаждут перейти к украшению и поеданию.

Во-вторых, повторное раскатывание не способствует получению хорошего печенья. Как рассказала наша редактор по кулинарии, многократное раскатывание теста может привести к чрезмерной активности глютена, из-за чего печенье становится жестче и хуже поднимается. С точки зрения вкуса и текстуры, лучше выпекать остатки, не изменяя их.

Ну и, наконец, есть более серьезные вопросы, такие как, когда же мы с детьми сможем попробовать то, что мы пекли. Сломать голову пряничного человечка? Или дождаться, пока кто-нибудь другой откусит кусочек, и тогда сказать, что теперь и тебе нужна справедливость в виде печенья? Или сделать вид, что ты просто проверяешь качество своей работы повара?

При наличии обрезков такие проблемы отпадают. «Хорошие» печенья и обрезки выходят из духовки одновременно. Можно разломать обрезок, чтобы проверить степень готовности. Можно попробовать один, чтобы оценить вкус и хруст. И самое лучшее — у вас есть свободный запас закусок и поле для экспериментов с украшениями. Если двухлетний ребенок хочет выдавить глазурь на что-то, пожалуйста, пусть делает это на обрезке. Я последую его примеру, добавляя волнистую линию излишков на печенье, которое само выглядит как волнистая линия.

Источник: LifeHacker