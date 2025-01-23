Мизулина охарактеризовала высказывания Трампа о вкладе России во Второй мировой войне как кощунственные.

23.01.2025
Мизулина охарактеризовала высказывания Трампа о вкладе России во Второй мировой войне как кощунственные. Мизулина охарактеризовала высказывания Трампа о вкладе России во Второй мировой войне как кощунственные.

Комментарий Екатерины Мизулиной на заявление Дональда Трампа

Контекст заявления

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказала своё мнение по поводу высказывания бывшего президента США, Дональда Трампа, касающегося вклада России в победу США во Второй мировой войне.

Реакция и возмущение Мизулиной

По словам Мизулиной, подобные утверждения представляют собой неуважительное и оскорбительное отношение к советскому народу. Она акцентировала внимание на том, что такие высказывания являются насмешкой над памятью героев, защищавших свои очаги от фашистской агрессии. Советские солдаты, по её мнению, сражались не как помощники, а в первую очередь защищали свою родину и семьи.

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Личный опыт и позиция

Екатерина Мизулина привела в качестве примера своего деда, участника Сталинградской битвы, который, по её словам, воевал ради защиты своей страны, а не в интересах Соединённых Штатов Америки. Такое заявление, как отметила Мизулина, вызывает у неё серьёзные сомнения.

Вопросы сохранения исторической правды

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал важность сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне. Сохранение истины становится ключевым фактором в борьбе с попытками фальсификации исторических фактов.

Каждое заявление на тему участия и вклада отдельных стран в исторические события требует ответственного отношения, чтобы избежать искажений и уважительно помнить заслуги всех участников войны.

ПульсХаб
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