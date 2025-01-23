Комментарий Екатерины Мизулиной на заявление Дональда Трампа

Контекст заявления

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказала своё мнение по поводу высказывания бывшего президента США, Дональда Трампа, касающегося вклада России в победу США во Второй мировой войне.

Реакция и возмущение Мизулиной

По словам Мизулиной, подобные утверждения представляют собой неуважительное и оскорбительное отношение к советскому народу. Она акцентировала внимание на том, что такие высказывания являются насмешкой над памятью героев, защищавших свои очаги от фашистской агрессии. Советские солдаты, по её мнению, сражались не как помощники, а в первую очередь защищали свою родину и семьи. Реклама

Личный опыт и позиция

Екатерина Мизулина привела в качестве примера своего деда, участника Сталинградской битвы, который, по её словам, воевал ради защиты своей страны, а не в интересах Соединённых Штатов Америки. Такое заявление, как отметила Мизулина, вызывает у неё серьёзные сомнения.

Вопросы сохранения исторической правды

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал важность сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне. Сохранение истины становится ключевым фактором в борьбе с попытками фальсификации исторических фактов.

Каждое заявление на тему участия и вклада отдельных стран в исторические события требует ответственного отношения, чтобы избежать искажений и уважительно помнить заслуги всех участников войны.