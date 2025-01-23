Новый трейлер «Микки 17» напоминает: всегда читайте мелкий шрифт

Новый трейлер к фильму «Микки 17» и его мрачное видение терраформирования

В преддверии выхода фильма «Микки 17» от Warner Bros., компания представила новый трейлер, который показывает, каким адом может быть процесс терраформирования инопланетных миров — особенно для рабочего класса. Реклама

Все участники играют важные роли в версии будущего, предложенной в «Микки 17», где человечество стремится колонизировать другие планеты. Однако, новый трейлер ясно демонстрирует, что Микки Барнс (в исполнении Роберта Паттинсона) не осознает, на что соглашается, когда решает стать «расходным материалом» на корабле, направляющемся к пустынной ледяной планете Нифльхейм.

На первый взгляд, для Микки нет ничего странного в том, что, прибыв на Нифльхейм, его товарищи по экипажу остаются на корабле, а его самого подталкивают прогуляться по планете без шлема и глубоко вдохнуть воздух с неизвестными вирусами. Даже когда его приключение приводит к смертельной инфекции, сопровождающейся обильным кровохарканьем, он не слишком обеспокоен. Это ужасно, но этого и ожидают его коллеги, поскольку его задача — быть подопытным, который погибает вновь и вновь, чтобы затем быть клонированным с помощью 3D-принтера.

Хотя новый трейлер становится все более мрачным, он также не теряет юмористической составляющей, показывая, в какую запутанную ситуацию попал Микки. И, когда «Микки 17» выйдет в кинотеатрах 7 марта, вероятно, он оставит у всех напоминание о том, почему стоит внимательно читать свои трудовые контракты.

Источник: TheVerge