Поворот Meta в сторону MAGA связан не только с Трампом.

В этом выпуске шоу «Декодер» мы обсуждаем чрезвычайно запутанный комплекс идей. Последние недели оказались хаотичными для крупных IT-компаний из-за прихода второй администрации Трампа, что открыло новую эпоху в восприятии того, кто контролирует интернет. Meta изменила свои правила, разрешив больше оскорблений и ненавистнических высказываний на своих платформах, TikTok был запрещен и затем частично разрешен, а ряд техно-гендиректоров посетили инаугурацию Трампа.

Сейчас происходит значительное столкновение или, возможно, слияние власти миллиардеров и государственной власти, касающееся всех пользователей технологий для общения, то есть всех нас. Это ставит всех пользователей в сложное положение. Реклама

Я пригласил Кейт Клоник, юриста и доцента юридической школы Университета Святого Джона, чтобы она помогла разобраться, как администрация Трампа управляется с компаниями типа Meta и TikTok, и с понятием свободы слова в интернете. Как это часто бывает, здесь много противоречий, но всё это объединилось из-за величины этих компаний, втянувших администрацию Трампа в крупные геополитические конфликты.

Кейт только что вернулась в США после более чем года проведенного в Европе, где она изучала подходы европейских стран к интернету. У нее много предположений, как эти геополитические конфликты формируют настоящее и будущее онлайн-речи и самого интернета. Эти разногласия существенно влияют на то, как обычные люди воспринимают платформы.

Несколько недель назад Марк Цукерберг сделал важное заявление о смене подхода к модерации контента на платформах Meta. Он отказался от проверки фактов в пользу совместных заметок пользователей и ввёл новые условия использования, позволяющие недопустимый и трансфобный контент, раньше запрещённый даже номинально.

Можно рассматривать это как поворот Цукерберга к идеологии MAGA, его новая прическа также намекает на попытки вернуть уверенность молодости. Но эти шаги имеют международный масштаб: Закон о цифровых сервисах ЕС налагает потенциально тяжёлые и дорогие регулирования на социальные сети, и если Трамп достаточно ценит Цукерберга и Facebook, возможно, он вступит в конфликт с Европой на стороне Meta.

Не нужно гадать — Цукерберг прямо заявляет, что хочет этого от Трампа. Прямо говоря, он сменяет трансфобию на новый вид торговой войны.

Такая политика будет определять, как технокомпании будут взаимодействовать с Трампом 2.0. На сайте «The Verge» мы называем это «гангстерским регулированием технологий». В этом подходе главный акцент ставится на результаты, не обращая внимания на легитимность или справедливость процесса, что открывает большие возможности для коррупции и, прямо говоря, диктаторских замашек.

Это проявилось на примере запрета TikTok, который стал жертвой геополитической борьбы за контроль над интернет-речью. Конгресс принял закон, запрещающий TikTok, если приложение не избавится от китайского контроля, но Трамп просто решил игнорировать этот закон ради политической выгоды, хотя пренебрежение законом несёт такие крупные штрафы, что Apple и Google не рискуют возвращать TikTok в их магазины приложений.

Теперь Трамп заявляет, что собирается принудить к продаже и хочет, чтобы правительство США получило 50% TikTok, идея настолько проблематичная, что Кейт и я затрудняемся перечислить все вопросы Первой поправки, которые она вызвала бы.

Чтобы узнать больше о темах и историях, обсуждаемых в этом выпуске, ознакомьтесь с ссылками ниже:

Добро пожаловать в эпоху гангстерского регулирования технологий | The Verge

Трамп подписывает указ, отказывающийся от усиления запрета TikTok на 75 дней | The Verge

Внутри забега Цукерберга, чтобы переработать Meta для эпохи Трампа | The New York Times

Будущее интернета кажется всё более мрачным | Wired

Meta подчеркивает мировой раскол в подходе к онлайн-речи | The Verge

Марк Цукерберг врет о модерации контента Джо Рогану в лицо | The Verge

Переломный момент Meta заключается в соотношении с властью | The Washington Post

Meta готовится к автократическому будущему | Tech Policy Press

Meta сдается правым в вопросах речи | Platformer

Мы все пытаемся найти виновного | The Atlantic

Источник: TheVerge