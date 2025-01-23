В августе 2022 года мэру Ирпеня Александру Маркушину предъявили подозрение в незаконном пересечении границы Украины с целью отдыха, о чем сообщили украинские СМИ.

Предъявление подозрения: Реклама Маркушина обвиняют в использовании поддельных документов для регистрации в волонтерской системе «Путь».

На момент возвращения в Украину он не указал ни одной гуманитарной помощи в декларации. Цель поездки: Законным основанием для пересечения границы могла служить командировка, но в период с 24 по 30 августа 2022 года мэр находился в отпуске, где его обязанности выполнял первый заместитель. Детали отдыха: Всего поездка длилась 6 дней, два из которых (27-28 августа) он провёл в Италии.

В Италии Маркушин посетил свою бывшую семью в отеле «Roses Hotel» в провинции Терамо, остальные четыре дня он оставался на отдыхе. Правовые последствия: Маркушину предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 332 УК Украины (организация незаконного пересечения государственной границы).

Возможное наказание включает ограничение свободы до трёх лет с запретом на занятие определенных должностей или видов деятельности на тот же срок. Сопутствующие новости: Ранее появились сообщения о подозрении офицеров Одесского областного ТЦК в присвоении более 17 млн гривен со счетов погибших военнослужащих ВСУ.

Эти случаи подчеркивают масштабы коррупции и нарушение законов в Украине, требуя внимания со стороны правоохранительных органов и общества.