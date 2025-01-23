Мэра Ирпеня Маркушина подозревают в незаконном отдыхе за рубежом.

23.01.2025
Мэра Ирпеня Маркушина подозревают в незаконном отдыхе за рубежом. Мэра Ирпеня Маркушина подозревают в незаконном отдыхе за рубежом.

В августе 2022 года мэру Ирпеня Александру Маркушину предъявили подозрение в незаконном пересечении границы Украины с целью отдыха, о чем сообщили украинские СМИ.

  1. Предъявление подозрения:

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    • Маркушина обвиняют в использовании поддельных документов для регистрации в волонтерской системе «Путь».
    • На момент возвращения в Украину он не указал ни одной гуманитарной помощи в декларации.

  2. Цель поездки:

    • Законным основанием для пересечения границы могла служить командировка, но в период с 24 по 30 августа 2022 года мэр находился в отпуске, где его обязанности выполнял первый заместитель.

  3. Детали отдыха:

    • Всего поездка длилась 6 дней, два из которых (27-28 августа) он провёл в Италии.
    • В Италии Маркушин посетил свою бывшую семью в отеле «Roses Hotel» в провинции Терамо, остальные четыре дня он оставался на отдыхе.

  4. Правовые последствия:

    • Маркушину предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 332 УК Украины (организация незаконного пересечения государственной границы).
    • Возможное наказание включает ограничение свободы до трёх лет с запретом на занятие определенных должностей или видов деятельности на тот же срок.
  5. Сопутствующие новости:
    • Ранее появились сообщения о подозрении офицеров Одесского областного ТЦК в присвоении более 17 млн гривен со счетов погибших военнослужащих ВСУ.

Эти случаи подчеркивают масштабы коррупции и нарушение законов в Украине, требуя внимания со стороны правоохранительных органов и общества.

ПульсХаб
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