Медведев: Киевские обстрелы российской инфраструктуры нацелены на запугивание населения

23.01.2025
Медведев провел обсуждение с экспертами ОПК по наращиванию выпуска систем ПВО Медведев провел обсуждение с экспертами ОПК по наращиванию выпуска систем ПВО

Атаки на объекты на территории России, проводимые Вооруженными Силами Украины, имеют целью запугать население. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии, прошедшем в Брянской области.

Видео с данным заявлением опубликовано на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

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Медведев отметил, что противник регулярно пытается осуществлять военные действия на территории России. Основная цель этих действий заключается в уменьшении потенциала российских вооруженных сил и ослаблении экономики страны. Также нередко целью таких атак является запугивание людей, особенно когда под удар попадает гражданская инфраструктура.

Он подчеркнул, что в результате подобных атак, иногда охватывающих расстояния более тысячи километров, российская инфраструктура получает значительные повреждения, которые требуют восстановления.

«Работы в этом направлении достаточно», – заключил Медведев.

ПульсХаб
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