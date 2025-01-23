Захватывающая психологическая игра всего за $1 в ограниченном предложении PS Store

Немного недооцененная, но экспериментальная игра в жанре приключений доступна всего за $0.99 в рамках ограниченного по времени предложения на PS Store, или за $1.49, если вы не являетесь подписчиком PS Plus. Если вы ищете качественную игру с насыщенным сюжетом, которая не ударит по карману, то «Stories Untold» от No Code — отличный выбор, чтобы провести вечер.

Акция на Stories Untold в PS Store завершается 30 января 2025 года

Изданная Devolver Digital, «Stories Untold» представляет собой сборник из четырех коротких историй, навеянных фильмами ужасов 80-х. Неудивительно, что она создана бывшими разработчиками из AAA-студий, один из которых работал над «Alien: Isolation». Игра вышла на PS4 (и совместима с PS5) в 2020 году и получила положительные отзывы. В Steam рейтинг игры составляет 9 из 10, основанный на более 3,000 голосах. Реклама

Мы понимаем, о чем вы думаете — да, в Stories Untold есть несколько несложных трофеев. К сожалению, здесь нет Платинового трофея, но вы все равно сможете собрать Золотой и несколько Серебряных вместе с Бронзовыми трофеями.

Stories Untold часто появляется в распродажах PS Store, но это предложение самое дешевое из тех, которые мы видели, поэтому мы и сами приобрели несколько копий. Распродажа завершается 30 января, после чего Stories Untold вернется к своей полной цене в $9.99.