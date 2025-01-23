Обновление 2.21 для Cyberpunk 2077: важные исправления уже в игре

CD Projekt RED выпустила обновление 2.21 для Cyberpunk 2077 на всех актуальных платформах, которое исправляет ряд проблем и улучшений. Патч устраняет раздражающую ошибку в миссии «Run This Town», из-за которой невозможно было деактивировать отпечаток Агилара.
Замечания к патчу обновления Cyberpunk 2077 2.21 (23 января 2025 года)
Фото режим
- Нибблс и Адам Смешер теперь могут быть заспаунены, когда V находится в воздухе или в воде.
- Исправлена опция выражения лица для Адама Смешера.
- Исправлена проблема, когда отсутствовала светящаяся кибердеталь на груди Адама Смешера.
- Исправлена ошибка, когда при включенной альтернативной внешности Джонни оба варианта его появления приводили к одному и тому же виду.
- Персонажи, заспауненные в воздухе или воде, теперь не будут мгновенно перемещаться на землю.
- Персонажи теперь будут правильно сохраняться в пресетах.
- Заспаунированные персонажи теперь будут видимы после добавления фона.
- Позиция и вращение V теперь будут корректно сохраняться в пресетах.
- Исправлена проблема, когда регулировка ползунка вверх/вниз для V не изменяла его положение в определенных значениях.
- NPC, ставшие невидимыми после отключения опции окружающих NPC, больше не будут иметь коллизий.
- Исправлена ошибка, когда загрузка пресета могла вызвать появление дополнительных источников света даже при их отключении или их неверном расположении.
- Устранена проблема с залипанием камеры на стенах при включении полной коллизии.
- Исправлена ошибка, при которой настройки камеры применялись только после загрузки сохраненного пресета дважды.
- Включение фона больше не будет изменять позицию камеры.
- Вращение камеры теперь будет корректно работать с включенным фоном.
- Устранена ошибка, когда подсказки для перемещения и вращения камеры появлялись даже при невозможности перемещения камеры.
- Исправлена ошибка, когда было невозможно переместить камеру после заспаунирования персонажа при выделении опции «Редактировать персонаж».
- Отключение хроматической аберрации в настройках графики больше не повлияет на возможность ее настройки.
- Исправлены проблемы с исчезновением предметов на сценах после отключения окружающих NPC.
- Исправлена ошибка, когда включение PhysX Cloth размораживало патрульные машины NCPD.
- Сетка правила третей теперь корректно адаптируется к выбранному соотношению сторон.
- Исправлена ошибка, когда изображение в SmartFrame было невидимо, если доступ к нему осуществлялся, когда V не смотрел на него.
- Исправлена проблема, когда одновременное открытие Фото режима с Гардеробом или Хранилищем делало игру неконтролируемой.
- Исправлена ошибка, при которой возможно было получить доступ к Фото режиму до полной загрузки файла сохранения, вызывая его открытие без интерфейса и блокировку дальнейших действий.
- Исправлены иные мелкие проблемы фото режима, связанные с заспаунированными персонажами, движением камеры, управлением и прочими аспектами.
- Исправлены различные проблемы с интерфейсом в Фото режиме, SmartFrame и меню Галереи, включая несоответствия в ползунках, ошибки локализации, отсутствие звуковых эффектов, некорректное поведение при взаимодействии с определенными функциями, и другие.
Настройка цвета автомобилей
- Исправлены текстурные и цветовые несоответствия у автомобилей с CrystalCoat.
- Исправлена ошибка, когда объяснение иконки с краской отсутствовало в учебном всплывающем окне Autofixer после выполнения контракта на транспортное средство.
- Исправлены мелкие проблемы с интерфейсом в меню CrystalCoat и TwinTone.
Создание персонажа
- Настройки рандомайзера в Создании персонажа теперь сохранятся после перехода к шагу «Атрибуты настройки».
- Исправлена ошибка, при которой опция цвета пирсинга была недоступна в создании персонажа после включения пирсинга, если V изначально не имел их.
- Исправлены другие незначительные проблемы в Создании персонажа, включая неправильное применение опций внешности, визуальные ошибки, несоответствие поведения интерфейса, проблемы с функциональностью после использования рандомайзера и прочие.
Разное
- «Run This Town» – Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых обстоятельствах невозможно было деактивировать отпечаток Агилара после встречи с Беннетом.
- Исправлены случаи, где Джонни мог появляться задублированным на пассажирском сиденье во время некоторых заданий, когда он уже присутствовал на сцене.
- Исправлена проблема, когда Джонни не появлялся на пассажирском сиденье достаточно часто.
- Внедрены исправления для поведения NPC и транспортных средств для различных небольших событий по всему Найт-Сити.
- Исправлены проблемы, когда некоторые торговцы не взаимодействовали должным образом.
- Исправлена ошибка, когда озвучка на телеканалах могла отсутствовать или быть слишком тихой.
- Исправлена ошибка, когда Quadra Turbo-R V-Tech использовала описание Quadra Turbo-R 740 вместо своего собственного уникального.
- Исправлено отсутствие всплывающего окна «проверьте что нового» версии 2.2 в главном меню.
Консольные версии
- Исправлена ошибка, когда скриншоты отображались пустыми в Галерее на Xbox, если они были сделаны с включенным HDR10.
- Добавлено всплывающее уведомление в Галерее, информирующее игроков о блокировке доступа к скриншотам настройками конфиденциальности консоли на Xbox.
- Скриншоты, удаленные на Xbox вне интерфейса Галереи, теперь будут корректно отмечены в Галерее и исчезнут из занятых слотов после ее повторного открытия.
- Исправлена ошибка, когда графический режим на Xbox Series S мог быть установлен на «Качество» вместо «Производительность» по умолчанию.
ПК-версии
- Добавлена поддержка DLSS 4 с генерацией нескольких кадров для видеокарт GeForce RTX 50 Series, что увеличивает количество кадров в секунду, используя ИИ для генерации до трех раз больше традиционно визуализированного кадра. Активируется с 30 января для GeForce RTX 50 Series. DLSS 4 также вводит более быструю генерацию одиночных кадров с сокращенным использованием памяти для RTX 50 и 40 Series. Кроме того, теперь можно выбирать между моделью CNN или новой моделью Transformer для DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution и DLAA на всех видеокартах GeForce RTX. Новая модель Transformer улучшает стабильность, освещение и детализацию в движении.
- Исправлены артефакты и размытие на игровых экранах при использовании DLSS Ray Reconstruction.
- Поле генерации кадров в настройках графики теперь будет правильно сбрасываться после отключения масштабирования разрешения.
Источник: PlayStationLifestyle