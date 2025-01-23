Обновление 2.21 для Cyberpunk 2077: важные исправления уже в игре

CD Projekt RED выпустила обновление 2.21 для Cyberpunk 2077 на всех актуальных платформах, которое исправляет ряд проблем и улучшений. Патч устраняет раздражающую ошибку в миссии «Run This Town», из-за которой невозможно было деактивировать отпечаток Агилара.

Замечания к патчу обновления Cyberpunk 2077 2.21 (23 января 2025 года)

Фото режим

Нибблс и Адам Смешер теперь могут быть заспаунены, когда V находится в воздухе или в воде.

Исправлена опция выражения лица для Адама Смешера.

Исправлена проблема, когда отсутствовала светящаяся кибердеталь на груди Адама Смешера.

Исправлена ошибка, когда при включенной альтернативной внешности Джонни оба варианта его появления приводили к одному и тому же виду.

Персонажи, заспауненные в воздухе или воде, теперь не будут мгновенно перемещаться на землю.

Персонажи теперь будут правильно сохраняться в пресетах.

Заспаунированные персонажи теперь будут видимы после добавления фона.

Позиция и вращение V теперь будут корректно сохраняться в пресетах.

Исправлена проблема, когда регулировка ползунка вверх/вниз для V не изменяла его положение в определенных значениях.

NPC, ставшие невидимыми после отключения опции окружающих NPC, больше не будут иметь коллизий.

Исправлена ошибка, когда загрузка пресета могла вызвать появление дополнительных источников света даже при их отключении или их неверном расположении.

Устранена проблема с залипанием камеры на стенах при включении полной коллизии.

Исправлена ошибка, при которой настройки камеры применялись только после загрузки сохраненного пресета дважды.

Включение фона больше не будет изменять позицию камеры.

Вращение камеры теперь будет корректно работать с включенным фоном.

Устранена ошибка, когда подсказки для перемещения и вращения камеры появлялись даже при невозможности перемещения камеры.

Исправлена ошибка, когда было невозможно переместить камеру после заспаунирования персонажа при выделении опции «Редактировать персонаж».

Отключение хроматической аберрации в настройках графики больше не повлияет на возможность ее настройки.

Исправлены проблемы с исчезновением предметов на сценах после отключения окружающих NPC.

Исправлена ошибка, когда включение PhysX Cloth размораживало патрульные машины NCPD.

Сетка правила третей теперь корректно адаптируется к выбранному соотношению сторон.

Исправлена ошибка, когда изображение в SmartFrame было невидимо, если доступ к нему осуществлялся, когда V не смотрел на него.

Исправлена проблема, когда одновременное открытие Фото режима с Гардеробом или Хранилищем делало игру неконтролируемой.

Исправлена ошибка, при которой возможно было получить доступ к Фото режиму до полной загрузки файла сохранения, вызывая его открытие без интерфейса и блокировку дальнейших действий.

Исправлены иные мелкие проблемы фото режима, связанные с заспаунированными персонажами, движением камеры, управлением и прочими аспектами.

Исправлены различные проблемы с интерфейсом в Фото режиме, SmartFrame и меню Галереи, включая несоответствия в ползунках, ошибки локализации, отсутствие звуковых эффектов, некорректное поведение при взаимодействии с определенными функциями, и другие.

Настройка цвета автомобилей

Исправлены текстурные и цветовые несоответствия у автомобилей с CrystalCoat.

Исправлена ошибка, когда объяснение иконки с краской отсутствовало в учебном всплывающем окне Autofixer после выполнения контракта на транспортное средство.

Исправлены мелкие проблемы с интерфейсом в меню CrystalCoat и TwinTone.

Создание персонажа

Настройки рандомайзера в Создании персонажа теперь сохранятся после перехода к шагу «Атрибуты настройки».

Исправлена ошибка, при которой опция цвета пирсинга была недоступна в создании персонажа после включения пирсинга, если V изначально не имел их.

Исправлены другие незначительные проблемы в Создании персонажа, включая неправильное применение опций внешности, визуальные ошибки, несоответствие поведения интерфейса, проблемы с функциональностью после использования рандомайзера и прочие.

Разное

«Run This Town» – Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых обстоятельствах невозможно было деактивировать отпечаток Агилара после встречи с Беннетом.

Исправлены случаи, где Джонни мог появляться задублированным на пассажирском сиденье во время некоторых заданий, когда он уже присутствовал на сцене.

Исправлена проблема, когда Джонни не появлялся на пассажирском сиденье достаточно часто.

Внедрены исправления для поведения NPC и транспортных средств для различных небольших событий по всему Найт-Сити.

Исправлены проблемы, когда некоторые торговцы не взаимодействовали должным образом.

Исправлена ошибка, когда озвучка на телеканалах могла отсутствовать или быть слишком тихой.

Исправлена ошибка, когда Quadra Turbo-R V-Tech использовала описание Quadra Turbo-R 740 вместо своего собственного уникального.

Исправлено отсутствие всплывающего окна «проверьте что нового» версии 2.2 в главном меню.

Консольные версии

Исправлена ошибка, когда скриншоты отображались пустыми в Галерее на Xbox, если они были сделаны с включенным HDR10.

Добавлено всплывающее уведомление в Галерее, информирующее игроков о блокировке доступа к скриншотам настройками конфиденциальности консоли на Xbox.

Скриншоты, удаленные на Xbox вне интерфейса Галереи, теперь будут корректно отмечены в Галерее и исчезнут из занятых слотов после ее повторного открытия.

Исправлена ошибка, когда графический режим на Xbox Series S мог быть установлен на «Качество» вместо «Производительность» по умолчанию.

ПК-версии

Добавлена поддержка DLSS 4 с генерацией нескольких кадров для видеокарт GeForce RTX 50 Series, что увеличивает количество кадров в секунду, используя ИИ для генерации до трех раз больше традиционно визуализированного кадра. Активируется с 30 января для GeForce RTX 50 Series. DLSS 4 также вводит более быструю генерацию одиночных кадров с сокращенным использованием памяти для RTX 50 и 40 Series. Кроме того, теперь можно выбирать между моделью CNN или новой моделью Transformer для DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution и DLAA на всех видеокартах GeForce RTX. Новая модель Transformer улучшает стабильность, освещение и детализацию в движении.

Исправлены артефакты и размытие на игровых экранах при использовании DLSS Ray Reconstruction.

Поле генерации кадров в настройках графики теперь будет правильно сбрасываться после отключения масштабирования разрешения.